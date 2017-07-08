دستگیری متخلفان شکار آهو دربیارجمند/متهمان تحویل مراجع قضایی شدند

علی‌اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان تشریح جزئیات دستگیری متخلفان شکار آهو، ابراز داشت: در پی گشت و کنترل شبانه در اطراف چاه‌های کشاورزی بیارجمند، مأموران اداره پارک ملی توران صبح شنبه متوجه تعقیب یک رأس آهو توسط دو سرنشین موتورسیکلت شدند که با تعقیب نامحسوس آن‌ها به محلی که یک دستگاه خودرو پراید به‌طور مشکوک قرار داشت، رسیدند و مراتب به نیروی انتظامی اطلاع داده شد.

وی افزود: با دستور دادستان و همکاری یگان نیروی انتظامی به تعقیب خودروی مذکور پرداخته و پس از مدتی تعقیب در حدود دو کیلومتری بیارجمند به زیدر خودروی مذکور را متوقف و در بازرسی از آنها جگر و مقداری گوشت آهو کشف و ضبط شد.

رئیس اداره محیط‌زیست شاهرود ادامه داد: در بازجویی به‌عمل‌آمده سرنشینان خودرو به نحوه شکار اعتراف کردند و همچنین در محل آثار مربوط به خون، کله و پاچه، شکمبه و پوست آهو کشف و پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

قربانلو تأکید کرد: با توجه به اینکه در این فصل بسیاری از مردم و کوهنوردان به دامن طبیعت می‌روند چنانچه به مورد مشکوکی از حضور متخلفان شکار برخورد کردند مراتب را بلافاصله با اداره محیط‌زیست در میان بگذارند تا نسبت به رفع آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

وی افزود: از مردم تقاضا داریم در طبیعت‌گردی شرط مهمان‌نوازی را رعایت کنند و اگر به تخم پرندگان و یا حیوانات خزنده مانند مار برخورد کردند آن‌ها را از بین نبرند و در راستای حفظ محیط‌زیست همواره کوشا باشند.