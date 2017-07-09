بررسی سئوال از وزیر کشاورزی در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۶ نماینده آغاز شد.

دستور کار جلسات علنی مجلس به شرح زیر است:

۱- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درمورد لایحه یک فوریتی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی

۲- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه موافقتنامه پاریس

۳-گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح مادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

۴- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان

۵- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح تبصره ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

۶- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

۷- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی

۸-سوال سید کمال الدین شهریاری نماینده مردم دشتی و تنگشتان از وزیر جهاد کشاورزی