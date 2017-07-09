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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۹:۲۸

با تصویب مجلس؛

تسهیلات صندوق توسعه به بخش غیردولتی روستایی اختصاص می یابد

تسهیلات صندوق توسعه به بخش غیردولتی روستایی اختصاص می یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از لایحه حمایت ازتوسعه روستاها مقرر کردند،تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرح های بخش غیردولتی کشاورزی وگردشگری در مناطق روستایی و عشایری اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر،  درجلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه یک فوریتی حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایر در دستور کار علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این لایحه مقرر کردند، تسهیلات موضوع این قانون به طرح های بخش غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی کلیه فعالیت های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰هزارنفر جمعیت اختصاص می یابد.

علاوه بر این با تصویب ماده دیگری مقرر شد منابع موضوع این قانون در درون هر استان به نسبت ۵۰درصد بر اساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع می گردد و ۵۰ درصد باقی مانده به صورت ملی و بر اساس شاخص های مصوب شورای عالی اشتغال و بر مبنای شاخص های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می شود.

کد مطلب 4025336

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