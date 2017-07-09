به گزارش خبرنگار مهر، سرور جباروف سرانجام بار دیگر با آبی پوشان به توافق رسید و اگر اتفاق خاصی روی ندهد او به زودی به اردوی این تیم در ارمنستان اضافه می‌شود. اضافه شدن جباروف به تیم استقلال به جز این که معمای میانه میدان این تیم را سنگین می‌کند و این سئوال پیش می‌آید که انتخاب نخست کادر فنی آبی‌ها از بین این تعداد هافبک بازیساز کدام بازیکن است و این که چطور این تعداد بازیکن در یک پست قرار است در طول یک فصل مدیریت شوند که به همه آنها بازی برسد و ایجاد نارضایتی پیش نیاید.

اما به جز این معما، آبی‌ها باید پازل لیست خود را هم به نوعی حل و فصل کنند. آنچه مسلم است اینکه کادر فنی استقلال کار مشکلی برای جانمایی بازیکنان بزرگسال خود دارد. شاید آنها تا یک هفته پیش روی محسن کریمی بعنوان بازیکن بزرگسال و سرور جباروف بعنوان بازیکن فصل بعد خود حساب نمی‌کردند. حالا خبر می‌رسد که آنها باید نام کریمی را هم در بین بازیکنان بزرگسال شان رد کنند و البته جباروف هم به این تیم بازگشت تا لیست بزرگسالان این تیم برای یک بازیکن جا نداشته باشد.

کادر فنی استقلال کار سختی برای انتخاب بازیکنی که باید نامش از لیست بازیکنان بزرگسال شان خارج شود دارند. دست گذاشتن روی نام بازیکنی که قرار است جمع این تیم را ترک کند شاید یکی از سخت ترین کارهایی باشد که کادر فنی استقلال باید در این روزهای پیش رو انجام دهد.

فرضیه اول که البته خیلی هم شاید به واقعیت نزدیک نباشد، خارج شدن نام محسن کریمی از لیست بزرگسالان این تیم است. بازیکنی که به تازگی کتف خود را تحت عمل جراحی قرار داده و هفته های ابتدایی فصل را هم به همین دلیل از دست خواهد داد. البته با توجه به اعتقاد خاصی که منصوریان به این بازیکن دارد، بسیار بعید است که این فرضیه به واقعیت تبدیل شود.

دومین فرضیه خروج نام هرایر مگویان از لیست استقلال است. مدافع ارمنستانی که تا همین چند روز پیش هم نامش به صورت غیر رسمی در بین خروجی‌های استقلال قرار داشت، اما منتفی شدن حضور رامین رضاییان در استقلال باعث شد تا منصوریان رویکرد دیگری به این بازیکن داشته باشد و نظرش حفظ او باشد. به خصوص که بازگشت جانواریو به استقلال هم با مشکلاتی مواجه شده بود.

سومین فرضیه قابل بحث در این زمینه، خروج نام بازیکنی از خط میانی استقلال است. بازیکنی که شاید نسبت به دیگران شانس کمتری برای بازی داشته باشد و حتی تمدید قرارداد با این بازیکن هم باعث ایجاد سئوال شده بود. بازیکن مزبور فصل گذشته هم نتوانست رضایت کادر فنی جلب کند و قراردادی هم که چندی پیش با این بازیکن منعقد شده بود مشروط بود.

اگر بازگشت جباروف به استقلال قطعیت یابد و این بازیکن به جمع آبی پوشان اضافه شود، اعضای کادر فنی استقلال باید سخت ترین تصمیم خود را برای حذف یکی از بازیکنان بزرگسالی که با آنها هستند را بگیرند.