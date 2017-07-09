ضمانت اجرایی در طرح«مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا»لحاظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه «بهارستان» رادیو «گفتگو» با اشاره به ضوروت و اهمیت طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا اظهار کرد: در سطح معادلات بین الملل کشورهایی که به لحاظ قدرت رسانه، قدرت مادی و ساختاری جلوتر از دیگران هستند تلاش بر این دارند که تمام اقدامات خود را بر چارچوب قوانین داخلی و قوانین بین المللی پیش ببرند.

وی افزود: لذا مبارزه با دولت های مستقل و ملت ها را با گذراندن قوانینی در کنگره و در سنا و بعضا در سازمان ملل و شورای امنیت، چهره قانونی می بخشند تا هدف نهایی که می خواهند پیاده کنند و بگویند ما بر اساس قانون جلو رفتیم.

کریمی قدوسی ادامه داد: جمهوری اسلامی هم باید بر اساس این منطق مقابله به مثل کند. مبارزه با آمریکا یکی از آرمان های انقلاب است اما این باید به قانون هم تبدیل شود، قانونی که تمام بخش های مرتبط با جمهوری اسلامی مثل قوه قضائیه و قوه مجریه و سایر دستگاه ها را موظف کند تا طبق این قانون در حفظ آرمان های انقلاب در مقابله با دشمنی های آمریکا اقدام کنند.

نماینده مردم مشهد طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا را بسیار خوب برشمرد و اظهار کرد: این طرح خیلی از بخش های مبارزه با استکبار را در چارچوب قانون تعریف کرده و برای آن وزن و اندازه معین کرده است. حوزه اتباع، تحریم ها، مسایل امنیتی و حمایت از جریان های مستقل و مقاومت در منطقه در این طرح دیده شده است.

وی با بیان اینکه ضمانت اجرایی این طرح باید دیده شود تصریح کرد: نقدی در کمیسیون امنیت بر این طرح داشتیم که باید ضمانت اجرایی این طرح دیده شود، آمریکایی ها در قانون گذاری هایشان ضمانت اجرا تعریف می کنند، تیم هوشمند رصد تحریم ها را مشخص می کنند و به کشورها سفر می کنند و کشورهایی که با ما مبادلات داشتند، جریمه های سنگینی را از آن ها دریافت می کردند بنابراین باید ضمانت اجرایی این طرح دیده شود.

کریمی قدوسی درباره روند تصویب این طرح خاطر نشان شد: در اینگونه مسایل اجماع ملی حرف اول را می زند لذا اتفاق آرا در این طرح هم پاسخی در مقابله با اقدامات کنگره آمریکا است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه دستگاه قوه قضائیه ایران پتانسیل مرجع بودن برای همه مظلومان ستمدیده جهان را دارد گفت: مدعی اصلی برای حفظ حقوق عامه بشر در دنیا، اسلام است و جمهوری اسلامی تنها حکومتی است که پرچم اسلام ناب را بلند کرده و باید دستگاه قضائیش هم در این عرصه وارد شود و اگر نیاز به ساختار و سازمان جدید دارد به سامان برساند و با توجه به اینکه همه دنیا متاثر از ظلم و نابرابری در عرصه بین المللی هستند قطعا اقدامات قوه قضائیه جمهوری اسلامی اثرگذار می شود و به تدریح رشد می کند.