داماد ترامپ با یک وکیل روس ملاقات داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، «نیویورک تایمز» می گوید «جرد کوشنر» داماد رئیس جمهوری آمریکا بلافاصله پس از پایان انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان و تعیین دونالد ترامپ به عنوان نامزد اصلی حزب، با «ناتالیا وسلنیتسکایا» وکیل روسی که ظاهرا رابطه خوبی با کاخ کرملین دارد، دیدار کرده است.

این دیدار در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۶ اتفاق افتاد و نخستین ملاقات تایید شده ای است که از سوی حلقه نزدیکان رئیس جمهور آمریکا و اتباع روسیه، انجام شده است.

در این دیدار علاوه بر کوشنر، «دونالد ترامپ جونیور» پسر ارشد ترامپ و همچنین «پل مانافورت» مدیر ستاد انتخاباتی وی هم حضور داشته اند و صحت برگزاری این گردهمایی به تایید ترامپ جوان رسیده است.

گفتنی است خبر نیویورک تایمز همزمان با انتشار اخباری مبنی بر قانع شدن ترامپ به عدم مداخله روسیه در روند انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، منتشر شد.

ترامپ و «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه ۲ روز پیش در نخستین روز از برگزاری نشست جی ۲۰، برای نخستین بار با یکدیگر ملاقات و بیش از ۲ ساعت گفتگو کردند.

با این حال پسر ترامپ می گوید ملاقات صورت گرفته جنبه انتخاباتی نداشته و موضوع پحث پیرامون از سر گیری واگذاری حضانت کودکان بی سرپرست روس به خانواده های آمریکایی بوده است- امری که از جانب دولت مسکو متوقف شده است.

این در حالی است که با تمرکز حزب دموکرات بر روی رابطه احتمالی کوشنر با روسیه، وی از آمادگی برای همکاری با مراجع رسمی سخن گفته که پیرامون این مسئله تحقیق می کنند.