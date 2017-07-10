پسر ارشد ترامپ: شبهه ارتباط «هیلاری» با روسها وجود داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «نیویورک تایمز» اخیرا با انتشار خبری از دیدار ۳ نفر از نزدیکان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با یک وکیل روس آن هم به فاصله کمی پس از انتخاب وی به عنوان نامزد اصلی حزب جمهوریخواه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا، خبر داد.

این ۳ نفر عبارتند از «جرد کوشنر»، «دونالد ترامپ جونیور» و «پل مانافورت» که به ترتیب داماد، پسر ارشد و مدیر ستاد تبلیغاتی رئیس جمهوری آمریکا هستند.

در ابتدای انتشار خبر نیویورک تایمز، با توجه به اینکه از چندی پیش ارتباطات داماد ترامپ با مقامات روسیه در مرکز توجه قرار گرفته بود، بار دیگر همه نگاه ها متوجه وی شد.

اما، اکنون با گذشت یک روز از انتشار خبر نیویورک تایمز، رسانه هایی که به بازنشر این مطلب می پردازند، توجه خود را از کوشنر به سمت پسر ارشد ترامپ که کمتر نامی از وی در پرونده روسیه برده می شود، متمرکز کرده اند.

ظاهرا داستان از این قرار است که دونالد ترامپ جونیور دیدار خود با «ناتالیا وسلنیتسکایا» وکیل روس را تایید کرده حال آنکه شرحی که از این ماجرا می دهد در خور توجه است.

به گفته پسر ارشد ترامپ، خانم وکیل به وی گفته است اطلاعاتی از نحوه ارتباط روس ها با «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا دارد به این معنی که کمیته ملی دموکرات ها از روسیه کمک مالی دریافت می کند. البته، با کمی تامل مشخص می شود که اظهارات خانم وکیل مبهم و بی معنی است و وی اطلاعات قانع کننده ای ندارد. در واقع، هیچ جزئیات یا اطلاعات درخوری ارائه یا حتی پیشنهاد نشد.

به این ترتیب، وسلنیتسکایا فورا موضوع بحث را عوض کرده و به امکان از سرگیری حضانت کودکان بی سرپرست روس از سوی خانواده های آمریکایی می پردازد، امری که از سوی دولت مسکو ممنوع شده است.

به هر حال آنگونه که از کل ماجرا بر می آید، تیم ترامپ تصمیم گرفته حزب دموکرات و طرفداران هیلاری کلینتون را در همان دامی بیاندازد که خودشان پهن کرده اند.

در حالی که کلینتون شکست خود را ناشی از همدستی ترامپ با روس ها می داند؛ حالا این زمزمه شنیده می شود که احتمالا ستاد انتخابتی وی از سوی روس ها تامین مالی می شده و این خود داستان جدیدی است.