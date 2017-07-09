ذوالفقارنسب: صحبت جدیدی برای حضور در هیئت مدیره پرسپولیس نداشتم

بیژن ذوالفقارنسب در گفتگو با خبرنگار مهر، احتمال حضورش در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس را منوط به تصمیم وزیر دانست. او در این رابطه اظهار داشت: هنوز خبری نشده است. من از موضع گیری های اخیر در این باره بی خبرم و این موضوع را باید از طریق وزارت ورزش و جوانان پیگیر شد. همه چیز به تصمیم آقای وزیر ارتباط دارد.

پیشکسوت پرسپولیس درباره تصمیم مهدی طارمی مبنی بر لژیونر شدن تصریح کرد: این اتفاق برای هر بازیکنی تنها یک بار در سال می افتد. از قرار معلوم خانواده و مدیربرنامه های بین المللی که این بازیکن دارد مشورت های لازم را به او داده اند. طارمی خودش مختار است که چنین تصمیمی بگیرد. شاید اگر من جای ایشان بودم طور دیگری تصمیم می گرفتم. در هر صورت برای او که فوتبالیست قابلی است باید احترام قائل شد. من فکر می کنم مشکل خاصی پیش نیاید و موضوع به خوبی در درون باشگاه پرسپولیس مدیریت شود.

ذوالفقار نسب همچنین با بیان اینکه نظر مثبتی درباره روند آماده سازی پرسپولیس دارد، تاکید کرد: آنطور که در خبرها خواندم پرسپولیس، تمرینات مناسب و منظمی دارد. همین هم می تواند به درد پرسپولیس بخورد که بازی های سختی بای فصل آینده پیش رو دارد.

او در ادامه راجع به واکنش کانون مربیان فوتبال ایران که به نوعی در درگیری های رسانه ای خیر میان اسدی و کارلوس کی روش از دبیر کل سابق فدراسیون فوتبال حمایت کرده اند تصریح کرد: بیانیه واضح و شفاف است و فکر نمی کنم نیاز به توضیح دوباره داشته باشد!