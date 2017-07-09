به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت معصومه(س)، همزمان با هفته حجاب و عفاف امور فرهنگی خواهران آستان مقدس حضرت معصومه(س)، مسابقه زیباترین عکس از دختران محجبه را برگزار می‌کند.

خانواده‌های گرامی می‌توانند عکسی محجبه و زیبا از دختران ۳ الی ۱۰ ساله خود را در سایز A۵، به رواق کودک حرم مطهر واقع در بالکن شرقی شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر تحویل دهند.

آخرین مهلت تحویل عکس‌ها سه‌شنبه ساعت۲۰ خواهد بود.

همچنین علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۳۷۱۷۵۴۴۳ تماس بگیرند.

همایش بزرگ «من حجاب را دوست دارم» در آستان حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود

مسئول فرهنگی خواهران آستان مقدس حضرت معصومه(س) گفت: اولین همایش بزرگ «من حجاب را دوست دارم» با مشارکت بانوان قمی و زائران آستان مقدس بانوی کرامت برگزار می شود.

مریم شهبازی با اشاره به اینکه حجاب نه یک حق و درخواست عمومی بانوان عفیف و با حیا بلکه یک فریضه و قانون واجب الهی و مطالبه به حق رهبر معظم انقلاب از بانوان است، گفت: باید این قانون الهی به صورت کامل و بدون هیچ چشم پوشی در جامعه و در تمام نقاط کشور رعایت شود.

وی افزود: امور فرهنگی خواهران حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به مناسبت هفته حجاب و در راستای حمایت از پوشش کامل و احیای کرامت زن در پناه حجاب و عفت فاطمی، اولین همایش بزرگ «من حجاب را دوست دارم» را با مشارکت گسترده بانوان قمی و زائران آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها در روز چهارشنبه، ۲۱ تیرماه برگزار می کند.

وی افزود: این همایش بزرگترین تجمع وهمایش ویژه خواهران دغدغه مند و متدین انقلابی در عرصه حجاب و عفاف است که به میزبانی شبستان نجمه خاتون سلام الله علیها از ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰ برگزار می‌شود.

مسئول فرهنگی خواهران آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها تصریح کرد: به این وسیله از تمامی خواهران گرامی دعوت به عمل می آوریم تا با حضور خود در این همایش خطیر بار دیگر با بانوی یگانه شهر قم، دختر مکتب حیا و عفت، حضرت معصومه سلام الله علیها در احیای این فریضه الهی تجدید میثاق کرده و قدمی به نفع ظهور دولت حق بردارند.

شهبازی با اشاره به اینکه متأسفانه عده‌ای به دنبال این هستند که در زمینه حجاب و عفاف به صورت کامل این فریضه الهی رعایت نشده و می‌خواهند پوشش چادر را به عنوان بارزترین نماد زن مسلمان به بهانه‌های مختلف از سر او بردارند، یادآور شد: حضور گسترده بانوان قمی در این همایش پاسخی دندان شکن به کسانی خواهد بود که بهدنبال حذف این پوشش آسمانی از سر بانوان مسلمان هستند.

یادآور می‌شود، آغاز این تجمع و همایش بزرگ از آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله ندایی گسترده برای دعوت از بانوان ایران اسلامی در راستای حمایت از فرهنگ مقدس حجاب و عفاف و یاری این فرهنگ مقدس در سراسر کشور است.