خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: پس از گذشت ۸۰۰ روز از شروع حملات وحشیانه عربستان سعودی و هم پیمانانش به یمن، زنان، کودکان و غیرنظامیان در مقابل سکوت مجامع بین المللی همچنان زیر شدیدترین حملات و تحت محاصره اقتصادی قرار دارند.

اخیرا سازمان ملل متحد در همین راستا اعلام کرد که از ماه آوریل تاکنون بیش از هزار و ۶۰۰ نفر بر اثر بیماری وبا در این کشور جان خود را از دست داده اند و علاوه بر بیماری فراگیر وبا در یمن، قطحی جان دو سوم مردم یمن را تهدید می کند.

در همین راستا، خبرنگار مهر با دکتر «عبدالحکیم الکحلانی» سخنگوی وزارت بهداشت یمن گفتگو کرده که شرح آن در ادامه از نظر می گذرد.

*لطفا آخرین آمار از تعداد جان باختگان یمنی بر اثر ابتلا به بیماری وبا را اعلام فرمایید. علت اصلی گسترش این بیماری در یمن چیست و به صورت کلی نظام بهداشتی را در یمن چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این نظام در حال فروپاشی است؟

تاکنون حدود ۲۹۷ هزار نفر مشکوک به ابتلا به بیماری وبا هستند و ۱۷۰۶ نفر نیز جان خود را بر اثر وبا از دست داده اند. این بیماری در تاریخ یمن بی سابقه بوده است. گسترش این بیماری چند علت دارد اما عامل اصلی آن تجاوز به یمن است و متجاوزان مسئول گسترش این بیماری هستند و موجب فروپاشی تدریجی نظام بهداشتی در یمن شده اند.

زمانی که متجاوزان به صورت عامدانه و از روز آگاهی و بدون توجه به قوانین بین المللی، ارزش های انسانی و اخلاق اسلامی یک مرکز بهداشتی را هدف حملات خود قرار می دهند، در حقیقت نظام بهداشتی یمن را منهدم و ویران می کنند. متجاوزان حتی مراکز حضور پزشکان بدون مرز را نیز بمباران می کنند؛ این در حالی است که سازمان پزشکان بدون مرز علاوه بر اینکه متجاوزان را از مراکز حضور نیروهایش مطلع کرده است، بر روی ساختمان هایی که این پزشکان فعالیت می کنند نیز تابلوهایی نصب کرده تا متجاوزان محل حضور آنها را تشخیص داده و آن را بمباران نکنند ولی باز هم این مراکز هدف حملات سعودی ها قرار می گیرد.

این بیماری در تاریخ یمن بی سابقه بوده و عامل اصلی آن تجاوز به یمن است؛ متجاوزان حتی مراکز حضور پزشکان بدون مرز را بمباران می کنند و زیرساخت های یمن را هم هدف قرار می دهند زمانی که متجاوزان حدفاصل ۵۰ متری بیمارستان کودکان در السبعین واقع در صنعاء را بمباران می کنند، علاوه بر آسیب دیدن بیمارستان، این کودکان نیز می ترسند و متجاوزان هم به هیچ وجه عین خیالشان نیست.

متجاوزان همچنین شبکه های برق رسانی را هم بمباران می کنند و تمام بیمارستان های یمن در حال حاضر فاقد برق هستند؛ این بیمارستان ها در حال حاضر با موتورهای برقی کار می کنند که در طول یک هفته فقط ۲۴ ساعت برق تولید می کند.

زمانی که متجاوزان منابع آب آشامیدنی مردم را بمباران می کنند، در واقع زیرساخت های آب آشامیدنی را از بین می برند و در چنین شرایطی مردم مجبور می شوند هر نوع منبع آبی را که بیابند، بدون توجه به سالم بودن آن بنوشند. می دانیم که وبا از طریق آب های آلوده به انسان ها منتقل می شود. بنابراین عامل اصلی برای گسترش بیماری وبا، تجاوز سعودی ها است.

*چه تعداد از بیمارستان های یمن توسط سعودی ها ویران شده است؟

۴۱۳ مرکز بهداشتی توسط جنگنده های متجاوز سعودی هدف قرار داده شده که برخی از آن ها به صورت کامل و برخی دیگر نیز به صورت جزئی تخریب شده اند. متجاوزان عامدانه مرکز مداوای بیماری اسهال را در استان صعده بمباران کردند؛ این حجم از جنایت را تصور کنید. ما در حال مبارزه با بیماری خطرناک وبا هستیم و آن وقت متجاوزان مرکز مداوای بیماری اسهال را هم هدف قرار می دهند!

*تحلیل شما از کمک های انسانی ارائه شده به یمن چیست؟ چه موانعی بر سر راه تحویل کمک های انسانی به شما قرار دارد؟

هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن و در نیویورک، نداهای بشردوستانه ای سر داده است ولی زمانی که خواسته های وی اجابت نشود، فایده ای ندارد و زندگی ها نجات نمی یابد. آنگونه که شنیده ایم فقط ۳۰ درصد از درخواست های وی اجابت شده است.

سازمان بهداشت جهانی و یونیسف برای تحویل کمک های حمایتی از امکانات در دسترسشان تلاش می کنند. مشکل دیگر ما محاصره کشور است که هم بخش دولتی یمن و هم بخش خصوصی را شامل می شود و این دو بخش برای واردات کمک های انسانی از مشکلات زیادی رنج می برند. تحویل کمک ها از طریق جیبوتی با تاخیر صورت می گیرد و کمک های قبلی نیز در هفته پنجم از گسترش وبا، از طریق فرودگاه صنعاء به یمن رسید؛ این در حالی است که وبا به بیماران رحم نمی کند و ما در حال مسابقه با زمان در این زمینه هستیم.

*آیا این جنایات سعودی ها را در دادگاه های بین المللی به عنوان جنایت جنگی مطرح کرده اید؟ چرا سازمان ملل به این جنایات متجاوزان توجهی نمی کند؟

زمانی که «بان کی مون» دبیرکل سابق سازمان ملل نام سعودی ها را در لیست کودک کُشان قرار دارد و سپس به دلیل فشار سعودی ها عقب نشینی کرد، پس نباید از سکوت جهانیان تعجب کنیم بلاشک هدف قرار دادن مراکز بهداشتی و پزشکی جنایت جنگی است اما جهانیان در برابر هزاران جنایتی که در یمن صورت می گیرد، ساکت هستند. زمانی که «بان کی مون» دبیرکل سابق سازمان ملل نام سعودی ها را در لیست کودک کُشان قرار دارد و سپس به دلیل فشارها و تهدیدات و پول سعودی ها از این اقدام عادلانه خود عقب نشینی کرد، پس نباید از این سکوت جهانیان در قبال جنایات علیه نظام بهداشتی یمن تعجب کنیم.

ما امیدواریم کشورهایی که در جایگاه حق و در کنار یمن ایستاده اند، در این زمینه ایفای نقش کنند؛ به ویژه اینکه این کشورها دارای کارشناسان حقوقی بیشتری نسبت به یمن هستند و در زمینه مبارزه با استکبار جهانی تجربه بزرگی دارند که می تواند به یمنی ها کمک کند تا پرونده ای از جنایات جنگی متجاوزان آماده نمایند.

* کادر پزشکی یمن در چه وضعیتی هستند؟

از مقاومت کادر پزشکی در یمن که تعدادشان بیش از ۳۰ هزار کارمند است و از ۹ ماه قبل تاکنون حقوق نگرفته اند، تشکر می کنم. این پزشکان علیرغم سختی ها و مشکلات بسیار باز هم صبر کرده و در برابر دشمن ایستادگی می کنند.

علت عدم پرداخت حقوق پزشکان این است که بانک مرکزی یمن از ۹ ماه قبل به عدن منتقل شد و ۴۰۰ میلیارد ریال یمن توقیف شده است. سازمان ملل نیز از طریق نماینده خود در یمن یعنی اسماعیل ولدالشیخ، در این خصوص توطئه و همراهی کرد.

این سازمان متعهد شد که پرداخت حقوق ها را از طریق بانک مرکزی ادامه دهد و بر همین اساس نیز درآمد کارمندان نظام پزشکی در اختیار سازمان ملل قرار گرفت ولی این سازمان نه تنها از این جنایت علیه کارمندان و خانواده های آنها چشم پوشی می کند بلکه نماینده سازمان ملل در یمن به دروغ مدعی پرداخت حقوق ها از طریق بانک مرکزی منتقل شده به عدن می شود و بدین صورت جامعه بین الملل را گمراه می کند.

*اقدامات ایران و کشورهای اسلامی را در قبال کشتار افراد بی گناه در یمن چگونه ارزیابی می کنید؟

از ایران می خواهیم که در خصوص مسأله انسانی و وضعیت بهداشتی در یمن که در معرض فروپاشی است، کنفرانس و همایشی برگزار کند تا بدین صورت علاوه بر طرح این مسأله، در عرصه بین المللی نیز فشاری وارد آورد در این خصوص من به عنوان یک شهروند یمنی سخن می گویم. زیرا دولت یمن خودش سخنگوی رسمی دارد. مردم یمن از مواضع رهبر انقلاب اسلامی در حمایت از یمنی ها تشکر می کنند.

ایشان در سخنرانی های دینی و سیاسی به مظلومیت مردم یمن می پردازند. ایران در بُعد رسانه ای و سیاسی مواضعی در حمایت از مردم یمن دارد و تمام رسانه های ایران نیز به ملت یمن و مظلومیت آنها خدمت می کنند ولی ما نیاز داریم که مسأله یمن در محافل بین المللی مطرح گردد؛ به عنوان مثال از ایران می خواهیم که در خصوص مسأله انسانی و وضعیت بهداشتی در یمن که در معرض فروپاشی است، کنفرانس و همایشی برگزار کند تا بدین صورت علاوه بر طرح این مسأله، در عرصه بین المللی نیز فشاری وارد آورد یا اینکه خواستار برگزاری جلسه ای در شورای امنیت برای بررسی پرونده بهداشتی و بُعد انسانی در یمن شود و در این رابطه نیز به اظهارات دبیرکل کنونی سازمان ملل مبنی بر اینکه یمن به بزرگترین مصیبت انسانی بر روی زمین تبدیل شده، استناد کند.

ایران باید درباره این موضع دبیرکل اقدامی انجام دهد و با برگزاری جلسه ای مختص به یمن، قطعنامه توقف تجاوز به کشور ما صادر گردد. زیرا طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، جنگ عامل اصلی گسترش وبا در هر کشوری است. این سازمان همچنین اعلام کرده که بیماری وبا در یمن خطرناک ترین نوع این بیماری در جهان است و از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون سابقه نداشته است. صدای ما را هیچ کس نمی شنود ولی صدای شما در جامعه بین المللی شنیده خواهد شد.

*در پایان بفرمایید فکر می کنید انتخاب «محمد بن سلمان» به عنوان ولیعهد سعودی ها چه تاثیری بر روند تجاوز به یمن خواهد داشت و دستاورد مردم یمن پس از دو سال و اندی مقاومت در برابر سعودی ها چیست؟

محمد بن سلمان کسی بود که در ۲۶ مارس سال ۲۰۱۵ میلادی حمله به یمن را آغاز کرد و بعد از یک ماه به عنوان جانشین ولیعهد سعودی انتخاب شد و اکنون نیز خودش ولیعهد شده اما هیچ چیزی در بُعد میدانی تغییر نکرده است. همه می دانند و یک مقام آمریکایی نیز به این موضوع اذعان کرد که سعودی ها خواستار زمان ۱۰ روزه برای فتح یمن بودند؛ ۷ روز برای حمله هوایی و ۳ روز هم برای ورود نظامیان به صنعاء از طریق زمین ولی ما بیش از ۸۳۰ روز است که مقاومتی تاریخی کرده ایم و این در حالی است که ثروتمندترین کشور در جهان به همراه ۱۷ کشور دیگر به یمن که فقیرترین کشور جهان است، حمله کردند.