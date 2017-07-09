به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم، مهدی شمس در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب آغاز شد.

قاضی مقیسه با اشاره به اتهامات مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی گفت: مشارکت در کلاه‌برداری از شرکت «اچ.کی» به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از طریق اسناد مجعول، حساب‌ها، فیش‌های بانکی و اسناد اعتباری مجعول و همچنین مشارکت در پولشویی از طریق تملک و انتقال عواید آن به نفع اهداف خود تنها بخشی از اتهامات متهم ردیف دوم است.

رئیس دادگاه خطاب به مهدی شمس سؤال کرد: چه‌طور یک ارز فروش را در شبکه خود قرار دادید و چرا این مبالغ کلان را در اختیار گرفتید؟ و سؤال مهمتر چطور بابک زنجانی را با وزرا و بانک مرکزی آشنا کردید؟

مهدی شمس در ادامه و در دفاعیات خود گفت: متأسفانه روز گذشته دفاعیه بنده به حاشیه رفت. اما امروز بنا دارم که در دفاعیه خود از اظهارات کسانی که خودشان متهم هستند، استفاده نکنم.

وی افزود: کارشناسان پرونده شاهد هستند که با تلفن و وسایلی که در اختیارم است اقداماتی انجام داده‌اند که نتیجه بخش بوده است.

متهم ردیف دوم خطاب به قاضی پرونده اظهار کرد: روز گذشته شما گفتید سه سال پیش اگر پول شرکت «فال» را برگردانید با دادستانی صحبت می‌کنیم اما نه تنها من رها نشدم بلکه دو سال و نیم انفرادی بودم و حتی نمی‌توانستم با فرزندانم که برخی کلمات فارسی را نمی‌دانند انگلیسی صحبت کنم.

دادستانی به من امان داد

مهدی شمس در ادامه و با بیان اینکه چند سال گذشته داوطلبانه برای حل مشکلات نفتی به ایران آمده است گفت: حتی در آن دوران تلفنی با یکی از مسئولان نفتی صحبت کردم و صدای دادستان را شنیدم که به من امان داد. اما اکنون گویا باید در وطن خود بمیرم.

قاضی خطاب به متهم ردیف دوم اظهار داشت: هرگز امان نامه‌ای نبوده و آیا شما تحت فشارید که این گونه می‌گویید. آقای شمس شما نباید خود را یک آدم عادی جلوه دهید. شخص شما بابک زنجانی را به وزرا معرفی کرد شما از متهمان واقعی این پرونده هستید و باید بگویم که جایگاهی که شما دارید من در خانه ندارم.

شمس در ادامه تأکید کرد: من دو سال ونیم در زندان انفرادی بودم و در شرایط خوبی نبودم.

متهم ردیف دوم خطاب به دادگاه تصریح کرد: متأسفانه عوامل عافیت طلب در مورد این پرونده خودشان را مخفی کرده‌اند و یک گوشه نشسته‌اند و تماشا می‌کنند.