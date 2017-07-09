شخص وزیر اطلاعات بابک زنجانی را تایید کرده بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شمس در ادامه دفاعیات خود در واکنش به سخنان قاضی مقیسه مبنی بر اینکه شما بابک زنجانی را به (الف. و. د) یکی از مسئولان نفتی و همچنین (ن. م) مدیرعامل صندوق بازنشستگی نفت معرفی کردید، شما چه مراوداتی با این شخص داشتید، گفت: این گفته‌های شما بنا بر متن کیفرخواست است و به هیچ وجه اظهارات من نیست.

رئیس دادگاه در واکنش به این سخنان گفت: شما شخصی بودید که توانایی‌های کاذب بابک زنجانی را نزد مسئولان نفتی بزرگ جلوه دادید، اولین کار نفتی بابک زنجانی پس از معرفی کاذب شما به آقایان انجام شد.

قاضی مقیسه افزود: سه میلیون بشکه قرارداد با صندوق بازنشستگی منعقد کردید و اولین محموله نفتی فروخته شده توسط بابک زنجانی از طریق شما بوده است.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی پاسخ داد: معرفی به این نحوی که شما می‌گویید درست نیست و شما اصلاً نمی‌گذارید من حرف بزنم من اقرارهای منصوب به خودم را قبول ندارم.

وی عنوان کرد: خود این آقایانی که الان کنار کشیدن می‌دانند که چه دوران بد تحریمی را پشت سر می‌گذاشتیم حتی آقای (ی) گفته بود که شما (بابک زنجانی) کار جهادی می‌کنید و نباید پشت بابک زنجانی را خالی کنید.

شمس افزود: حتی بانک (FIB) را چهار وزیر و رئیس بانک مرکزی تأیید کردند و بنده خودم از قربانی‌های اسناد اعتباری گشایش شده مجهول هستم.

من حافظ بیت المال نبودم / مسئولان باید حافظ می‌بودند

متهم ردیف دوم پرونده نفتی با بیان اینکه یک کارگزار بوده است، گفت: من حافظ بیت المال نبودم چراکه در بخش خصوصی کار می‌کردم و به عنوان کارگزار زیرمجموعه کارفرما بودم.

تازه فهمیدم زنجانی چند شناسنامه دارد

مهدی شمس افزود: عقبه یک فرد را بر اساس اعتبار نظام به وی باید سنجید، حتی باید بگویم که وزیر اطلاعات بابک زنجانی را تأیید کرده بود، متأسفانه در کیفر خواست آمده بابک زنجانی چند شناسنامه دارد.

وی گفت: چهار وزیر، سایر مقامات بازرسی و وزارت اطلاعات بابک زنجانی را تأیید کرده بودند و وی را محل نفوذ می‌دانستند.

متهم ردیف دوم این پرونده با بیان اینکه به زنجانی کمک کردند، گفت: من بازهم می‌گویم که قرارداد من با بابک زنجانی یک قرارداد کارگزاری بوده است.

وی در ادامه و با تشکر از زحمات دادستانی دراین پرونده گفت ایشان با قلمشان برای من حکم نوشتند اما از ایشان و با توجه به شرایط خوب دفاع می‌کنم، من در زندان فلسفه و منطق یاد گرفتم.

شمس در ادامه تصریح کرد: در آن دوران تحریم از من خواسته شد برای کمک به رفع تحریم‌های نفتی و بهبود اوضاع کمک کنم.