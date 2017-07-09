نماینده تنگستان از توضیحات حجتی درباره تعاونی های روستایی قانع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال ملی سیدکمال الدین شهریاری نماینده مردم دشتی و تنگستان از محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی درباره نحوه عملکرد تعاونی های کشاورزی روستایی (زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی) مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت.

نماینده سوال کننده در سوال خود این نکته را مطرح کرد که چرا سازمان تعاون روستایی بر اساس اهداف تعیین شده در اساسنامه در خصوص وظایف خود از جمله جمع آوری، نگهداری و خرید محصولات روستاییان و کشاورزان از طریق اتحادیه های تعاونی روستایی، تبدیل و بسته بندی محصولات کشاورزی، حمل و نقل محصولات کشاورزی و مایحتاج کشاورزان عضو تعاونی و نیز ایجاد تاسیسات لازم برای نگهداری محصولات تولیدی اقدام نمی کند؟

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال نماینده دشتی و تنگستان به سنگین و پیچیده بودن حجم عملیات تولید و توزیع محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: این عملیات حجمی در حدود ۱۲۰ میلیون تن دارد که ایجاد تعاونی های توانمند که زنجیره تولید را به خوبی بشناسند و مدیریت کنند، در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تاکنون ۵۷۰ طرح تکمیلی توسط این تعاونی ها تهیه شده که حدود هزار میلیارد تومان سرمایه ایجاد می کند، البته در این بخش نارسایی هایی هم داریم که تلاش می کنیم تا آنها را برطرف کنیم.

نماینده سوال کننده در پایان با بیان برخی انتقادات و اشکالات به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در زمینه مدیریت تعاون روستایی گفت: با توجه به شخصیت آقای حجتی که از وزرای انقلابی هستند نیاز به رای گیری برای این سوال نمی بینم اما درخواست می کنم این مشکلات را حل کنند.

به این ترتیب با قانع شدن نماینده سوال کننده، سوال به رای گذاشته نشد.