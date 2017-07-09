به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین صبح امروز پرسپولیس ساعت ۱۰:۱۵ دقیقه به وقت محلی کِیف ( ۱۱:۴۵ دقیقه به وقت تهران) در کمپ دینامو کیف آغاز شد تا شاگردان برانکو آخرین تمرین خود را پیش از دومین بازی تدارکاتی در این کشور انجام دهند.

این تمرین که حدود ۷۰ دقیقه به طول انجامید با صحبت‌های برانکو ایوانکوویچ آغاز شد. سپس بازیکنان پرسپولیس بدن هایشان را زیر نظر مارکو استیلینوویچ گرم کردند. دروازه‌بان‌ها هم تمربنات اختصاصی را با ایگور پانادیچ انجام دادند.

سایر بازیکنان هم زیر نظر بدنساز، تمرینات خود را با عبور از موانع گوناگون دنبال کردند. بخش بعدی تمرین، انجام تمرینات تاکتیکی مثل حرکت در جناحین و شوتزنی بود. برانکو، چوک و باقری در این بخش به تفکیک بازیکنان در پست‌های مختلف آنها را هدایت می‌کردند.

وحید امیری در طول تمرین بطور اختصاصی دور زمین دوید. برانکو با توجه به دیدار امروز عصر پرسپولیسی ها ترجیح داد مدت زمان تمرین را کمتر از همیشه کند.

گفتنی است تیم فوتبال پرسپولیس در دومین دیدار تدارکاتی خود در اوکراین، بعدازظهر امروز به مصاف تیم آرسنال کیف می‌رود.