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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۵۳

نماینده مردم دشتستان در مجلس:

گردشگری در دشتستان توسعه می‌یابد/ لزوم رفع موانع اشتغال

گردشگری در دشتستان توسعه می‌یابد/ لزوم رفع موانع اشتغال

بوشهر - نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی گفت: از همه ظرفیت‌ها برای توسعه اشتغال و رونق گردشگری در شهرستان دشتستان استفاده می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر سعادت ظهر یکشنبه در نشست با مدیر صندوق کارآفرینی امید استان بوشهر اظهار داشت: در راستای رفع موانع توسعه اشتغال در شهرستان دشتستان پیگیری‌های ویژه‌ای را داریم و از طرح‌ها و برنامه‌ها در این زمینه استقبال می‌کنیم.

وی خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای رسیدن به نتیجه مطلوب شد و افزود: موانع و مشکلاتی که بر سر راه پیشرفت و توسعه اشتغال وجود دارد با تلاش مسئولین به سرعت برداشته شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی بر حمایت همه‌جانبه و گسترده از فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان تاکید کرد و بیان داشت: شهرستان دشتستان با توجه به موقعیت گردشگری و منطقه آب و هوایی، نخیلات، کشاورزی و صنایع تبدیلی خرما و فراهم بودن زمینه های اشتغال مختلف نیاز به حمایت دستگاه های حامی اشتغال در استان ازجمله صندوق کارآفرینی امید دارد.

وی با نوید تلاش‌های مستمر در خصوص تکمیل و افتتاح سد دالکی در منطقه بیان کرد: امیدواریم این پروژه باعث رونق بیش از پیش کشاورزی و نخیلات و جذب توریست و رونق گردشگری در منطقه خواهد شد.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان بوشهر با اشاره به خدمات صندوق در رفع مشکلات مربوط به ازدواج و اشتغال جوانان اظهار داشت: در راستای اشتغال‌زایی و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به‌ویژه در روستاها، تولید و حمایت از اشتغال و توسعه صنایع تبدیلی خرما و کشاورزی برنامه‌های ویژه‌ای داریم.

مرتضی شهبازی با اشاره به نرخ بالای بیکاری در شهرستان دشتستان و پتانسیل بالای آن با توجه موقعیت جغرافیایی و اقلیمی در زمینه نخیلات و کشاورزی، توجه به موضوع اشتغال را بیش از پیش ضروری دانست و افزود: صندوق اقدامات ویژه‌ای در این شهرستان برای توسعه اشتغال انجام داده است.

وی با اشاره به اعطای ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه برای راه‌اندازی خوشه خرما در استان، افزود: ایجاد صندوق‌های خرد محلی که موجبات اشتغال بیش از ۴۰۰ نفر از روستاییان که عمدتا بانوان هستند را فراهم آورده است.

کد مطلب 4025814

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