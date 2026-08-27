به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر صبح پنج‌شنبه در سفر به کاشان و آیین کلنگ‌زنی و افتتاح چند پایگاه اورژانس در هفته دولت، اظهار کرد: با توجه به شرایط راهبردی کشور، توسعه و تقویت خدمات فوریت‌های پزشکی یکی از اولویت‌های سازمان اورژانس کشور است.

وی ابراز کرد: هم‌اکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ پایگاه اورژانس در کشور فعال است که بیش از دو هزار پایگاه آن جاده‌ای است و نیروهای اورژانس سالانه حدود ۶ میلیون مأموریت را برای ارائه خدمات به مردم انجام می‌دهند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های اورژانس با مشارکت خیران سلامت شتاب گرفته است، تصریح کرد: خیران در شهرستان کاشان در حوزه ساخت و توسعه پایگاه‌های اورژانس فعالیت قابل توجهی دارند و این ظرفیت می‌تواند به توسعه خدمات فوریت‌های پزشکی کمک کند.

وی همچنین تأمین نیروی انسانی را یکی دیگر از محورهای مهم سازمان اورژانس عنوان کرد و افزود: با برگزاری آزمون استخدامی و تکمیل ظرفیت نیروها در سال گذشته، دانشگاه علوم پزشکی کاشان در شمار دانشگاه‌های برخوردار از نیروی انسانی مناسب قرار گرفته و در این زمینه با کمبود جدی مواجه نیست.

میعادفر با اشاره به برنامه‌های هفته دولت اظهار کرد: در این هفته ۱۰۱ پروژه اورژانس در نقاط مختلف کشور در حوزه‌هایی از جمله پایگاه‌های اورژانس، آمبولانس، موتورلانس و راه‌اندازی پایگاه‌های جدید به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: برای نوسازی ناوگان نیز تفاهم‌نامه‌هایی با استانداری‌های کشور منعقد شده و سازمان اورژانس علاوه بر خرید ۱۵۰ دستگاه آمبولانس، قرارداد خرید حدود ۲۰۰ دستگاه دیگر را در دست اجرا دارد که پیش‌بینی می‌شود در مجموع حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ دستگاه آمبولانس تا پایان سال به ناوگان اورژانس کشور اضافه شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور اظهار امیدواری کرد: این مجموعه با مدیریت و نیروهای توانمند در مسیر توسعه خدمات سلامت فعالیت می‌کند.

بنا بر این گزارش، در سفر رئیس سازمان اورژانس کشور به کاشان، چند طرح در حوزه فوریت‌های پزشکی همزمان با هفته دولت افتتاح و عملیات اجرایی تعدادی از پایگاه‌های اورژانس نیز آغاز شد.

شایان ذکر است در ادامه از خیّر سلامت جناب آقای محمد تجملی نیز تجلیل به عمل آمد.