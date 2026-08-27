چین اتهامات آمریکا را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، چین اتهامات وزارت دادگستری آمریکا مبنی بر اینکه هکرهای مرتبط با دولت این کشور سرورهای نهادها و سازمان های دولتی آمریکا را هک کرده اند، رد کرد.

بر اساس این گزارش، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن اعلام کرد که از حملاتی که دولت آمریکا درباره آنها صحبت کرده اطلاعی ندارد و چین همواره از امنیت سایبری دفاع می کند.

وی تاکید کرد: دولت چین قاطعانه مخالف حملات سایبری در هر شکلی است و مطابق قانون با آنها مقابله می کند. از طرف آمریکایی می خواهیم از سوء استفاده از مسائل امنیت سایبری برای بدنام کردن چین و محدود کردن شرکت های چینی دست بردارد.

وزارت دادگستری آمریکا پیشتر مدعی شده بود هکرهای مرتبط با چین به شبکه های سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا (ناسا)، فدرال رزرو، وزارت انرژی، وزارت بهداشت و شماری دیگر از نهادها و سازمان های آمریکایی نفوذ کرده اند.