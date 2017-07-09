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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۳

در معاملات امروز بازار آزاد تهران؛

نوسان جزئی قیمت انواع سکه در بازار

نوسان جزئی قیمت انواع سکه در بازار

قیمت انواع سکه در جریان معاملات بازار آزاد تهران، امروز یکشنبه از نوسانات جزئی برخوردار بود و هم اکنون قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۲۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین در معاملات امروز بازار آزاد تهران هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۷۷ هزارتومان است.  

امروز هر قطعه نیم سکه با ۳۵۰۰ تومان کاهش، ۶۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه با ۱۰۰۰ تومان کاهش ۳۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی با ۵۰۰ تومان افزایش ۲۵۰ هزارتومان معامله شد.  

همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۳ دلار و ۲۰ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۶۵۵ تومان است.  

براین اساس قیمت دلار ۳۷۸۶ تومان، یورو (با ۹ تومان کاهش) ۴۳۵۳ تومان، درهم امارات ۱۰۳۵ تومان، پوند (با ۸ تومان کاهش) ۴۸۸۴ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۴ تومان است.  

کد مطلب 4025847

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