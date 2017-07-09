نوسان جزئی قیمت انواع سکه در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین در معاملات امروز بازار آزاد تهران هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۷۷ هزارتومان است.

امروز هر قطعه نیم سکه با ۳۵۰۰ تومان کاهش، ۶۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه با ۱۰۰۰ تومان کاهش ۳۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی با ۵۰۰ تومان افزایش ۲۵۰ هزارتومان معامله شد.

همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۱۳ دلار و ۲۰ سنت و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۶۵۵ تومان است.

براین اساس قیمت دلار ۳۷۸۶ تومان، یورو (با ۹ تومان کاهش) ۴۳۵۳ تومان، درهم امارات ۱۰۳۵ تومان، پوند (با ۸ تومان کاهش) ۴۸۸۴ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۴ تومان است.