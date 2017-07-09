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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۹

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان:

دومین کارگاه آموزشی آشنایی با باج‌افزارها در سمنان برگزار شد

دومین کارگاه آموزشی آشنایی با باج‌افزارها در سمنان برگزار شد

سمنان - مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری سمنان گفت: دومین کارگاه آموزشی آشنایی با باج افزارها و راهکارهای مقابله با آن در سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، ایرج کارخایی در حاشیه برگزاری دوره آموزشی آشنایی با باج افزارها ویژه کارشناسان ادارات استان سمنان، بیان کرد: در راستای برنامه ها و اهداف پدافند غیرعامل در خصوص شناسایی و مقابله به حملات سایبری دومین کارگاه آموزشی آشنایی با باج افزارها و راهکارهای مقابله با آن ها در فضای سایبری با حضور مسئولان فناوری اطلاعات و رابطان پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی فرمانداری ها و شهرداری های استان در محل سالن یادگار امام (ره) استانداری سمنان برگزار شد.

وی با اشاره به دو مرحله حملات گسترده و بی سابقه سایبری در جهان گفت: در دو ماه اخیر بزرگترین حملات سایبری باج افزار واناکرای و اخیرا باج افزار پتیا در جهان به وقوع پیوسته که کشورهای مختلف را درگیر خود کرده است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان سمنان گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه و گسترش روزافزون بهره گیری از فناوری و خدمات اینترنتی و وابسته بودن همه کارها و امور به فضای فناوری و زندگی افراد، می طلبد در کنار این امکانات روزافزون به امنیت، ایمنی و حفاظت فناوری توجه شود.

کارخایی با اشاره به تلاش ها و ظرفیت سازی بزرگ در عرصه فناوری و اطلاعات اضافه کرد: فضای فناوری و اینترنت یک پتانسیل و توانمندی بزرگی در جامعه است که می تواند فرصت خدمت رسانی شفاف، سریع و گسترده به مردم ارائه کند و در کنار فرصت باید به تهدیدها و چالش های آن هم توجه لازم را مبذول داشت که در این راستا نیازمند دقت، توجه بیشتر به تهدیدات سایبری و شناسایی، رصد و اقدام مقابله در این حوزه هستیم.

وی افزود: در جنگ سایبری زیرساخت های ملی و اساسی جامعه چون آب، برق، گاز، بانکداری، ارتباطات و تاسیسات حیاتی و نظامی مورد هدف دشمن قرار می گیرد تا مشکلات و بحران ایجاد شود که در این رابطه باید قابلیت های دفاعی و پدافند سایبری را با کمک متخصصان و دلسوزان افزایش داد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان سمنان با اشاره به اینکه تاکنون خبر موثق و مستدلی مبنی بر رخنه باج افزارها در استان سمنان اعلام نشده است، بر آمادگی کامل دستگاه های متولی برای شناسایی، رصد و رفع حملات سایبری باج افزارها تاکید و اضافه کرد: ضعف حفاظتی و عدم توجه به الزامات و ملاحظات در حوزه فناوری می تواند چالش ساز و آسیب پذیری زیرساخت ها منجر شود.

کارخایی همچنین اعلام کرد: کمیته ای زیرنظر اداره کل پدافند غیرعامل از فضای امنیت فناوری و سایبری دستگاه های اجرایی برای بررسی وضعیت این حوزه بازرسی خواهند کرد و در این رابطه نیازمند همکاری متقابل و مشترک مسئولان حوزه فناوری اطلاعات و رابطان پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی هستیم.

کد مطلب 4025892

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