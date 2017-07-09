به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، ایرج کارخایی در حاشیه برگزاری دوره آموزشی آشنایی با باج افزارها ویژه کارشناسان ادارات استان سمنان، بیان کرد: در راستای برنامه ها و اهداف پدافند غیرعامل در خصوص شناسایی و مقابله به حملات سایبری دومین کارگاه آموزشی آشنایی با باج افزارها و راهکارهای مقابله با آن ها در فضای سایبری با حضور مسئولان فناوری اطلاعات و رابطان پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی فرمانداری ها و شهرداری های استان در محل سالن یادگار امام (ره) استانداری سمنان برگزار شد.

وی با اشاره به دو مرحله حملات گسترده و بی سابقه سایبری در جهان گفت: در دو ماه اخیر بزرگترین حملات سایبری باج افزار واناکرای و اخیرا باج افزار پتیا در جهان به وقوع پیوسته که کشورهای مختلف را درگیر خود کرده است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان سمنان گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه و گسترش روزافزون بهره گیری از فناوری و خدمات اینترنتی و وابسته بودن همه کارها و امور به فضای فناوری و زندگی افراد، می طلبد در کنار این امکانات روزافزون به امنیت، ایمنی و حفاظت فناوری توجه شود.

کارخایی با اشاره به تلاش ها و ظرفیت سازی بزرگ در عرصه فناوری و اطلاعات اضافه کرد: فضای فناوری و اینترنت یک پتانسیل و توانمندی بزرگی در جامعه است که می تواند فرصت خدمت رسانی شفاف، سریع و گسترده به مردم ارائه کند و در کنار فرصت باید به تهدیدها و چالش های آن هم توجه لازم را مبذول داشت که در این راستا نیازمند دقت، توجه بیشتر به تهدیدات سایبری و شناسایی، رصد و اقدام مقابله در این حوزه هستیم.

وی افزود: در جنگ سایبری زیرساخت های ملی و اساسی جامعه چون آب، برق، گاز، بانکداری، ارتباطات و تاسیسات حیاتی و نظامی مورد هدف دشمن قرار می گیرد تا مشکلات و بحران ایجاد شود که در این رابطه باید قابلیت های دفاعی و پدافند سایبری را با کمک متخصصان و دلسوزان افزایش داد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان سمنان با اشاره به اینکه تاکنون خبر موثق و مستدلی مبنی بر رخنه باج افزارها در استان سمنان اعلام نشده است، بر آمادگی کامل دستگاه های متولی برای شناسایی، رصد و رفع حملات سایبری باج افزارها تاکید و اضافه کرد: ضعف حفاظتی و عدم توجه به الزامات و ملاحظات در حوزه فناوری می تواند چالش ساز و آسیب پذیری زیرساخت ها منجر شود.

کارخایی همچنین اعلام کرد: کمیته ای زیرنظر اداره کل پدافند غیرعامل از فضای امنیت فناوری و سایبری دستگاه های اجرایی برای بررسی وضعیت این حوزه بازرسی خواهند کرد و در این رابطه نیازمند همکاری متقابل و مشترک مسئولان حوزه فناوری اطلاعات و رابطان پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی هستیم.