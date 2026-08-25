به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر سهشنبه در دیدار با مدیر مخابرات منطقه سمنان که در دفتر نماینده ولیفقیه در استان برگزار شد، بر ضرورت تدوین پیوست فرهنگی همزمان با توسعه زیرساختهای اینترنت تأکید کرد.
وی اظهار کرد: با وجود اینکه در استانداردهای جوامع غربی، گسترش زیرساختهای فناوری بهعنوان یکی از شاخصهای توسعه معرفی میشود، نباید ثمرات استفاده مطلوب و آسیبهای ناشی از استفاده نامطلوب از این فناوری را نادیده گرفت و در این حوزه بدون برنامه پیش رفت.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با تأکید بر ضرورت نگاه منسجم در فعالیت دستگاههای اجرایی افزود: عملکرد دستگاههای مختلف نباید بهصورت پراکنده و مجزا در نظر گرفته شود، بلکه همه دستگاهها باید با همافزایی و همفکری، برای مدیریت همهجانبه چالشهای موجود تلاش کنند.
مطیعی، آموزش سواد رسانهای را از ملزومات پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: دستگاههای متولی فرهنگ باید همزمان با توسعه زیرساختهای اینترنت، نسبت به تدوین و اجرای پیوستهای فرهنگی و آگاهیبخشی به جامعه هدف خود اقدام کنند تا زمینه استفاده صحیح و مطلوب از این فناوری فراهم شود.
وی با اشاره به آثار خدمترسانی به مردم در تقویت سرمایه اجتماعی و امیدآفرینی خاطرنشان کرد: خدمت به مردم رضایتمندی آنان را به دنبال خواهد داشت و از این رو باید دستگاههای اجرایی حداکثر تلاش خود را برای ارائه خدمات مطلوب به مردم به کار گیرند.
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