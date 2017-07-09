جزئیات و تصویر تیراندازی امروز میدان فرودگاه کرمانشاه

سرهنگ محمدرضا آمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات تیراندازی امروز میدان فرودگاه کرمانشاه گفت: این تیراندازی در طی یک عملیات تعقیب و گریز رخ داده است.

معاون انتظامی استان کرمانشاه افزود: این تعقیب و گریز مربوط به یک خودروی ۴۰۵ بوده که حامل محموله قاچاق بوده و به اخطار یگان امداد ما توجه نکرده بود.

آمویی تصریح کرد: در پی عدم توجه خودروی مذکور نیروهای ما ابتدا طبق قانون، چند تیر هوایی شلیک و سپس برای متوقف کردن آن و طبق قانون مجبور به تیراندازی به سمت خودرو شدند.

معاون انتظامی استان کرمانشاه گفت: در این عملیات تعقیب و گریز یک قاچاقچی به هلاکت رسید.