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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۲

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

جزئیات و تصویر تیراندازی امروز میدان فرودگاه کرمانشاه

جزئیات و تصویر تیراندازی امروز میدان فرودگاه کرمانشاه

کرمانشاه- معاون انتظامی استان کرمانشاه جزئیات تیراندازی امروز میدان فرودگاه کرمانشاه را تشریح کرد.

سرهنگ محمدرضا آمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات تیراندازی امروز میدان فرودگاه کرمانشاه گفت: این تیراندازی در طی یک عملیات تعقیب و گریز رخ داده است.

معاون انتظامی استان کرمانشاه افزود: این تعقیب و گریز مربوط به یک خودروی ۴۰۵ بوده که حامل محموله قاچاق بوده و به اخطار یگان امداد ما توجه نکرده بود.

آمویی تصریح کرد: در پی عدم توجه خودروی مذکور نیروهای ما ابتدا طبق قانون، چند تیر هوایی شلیک و سپس برای متوقف کردن آن و طبق قانون مجبور به تیراندازی به سمت خودرو شدند.

معاون انتظامی استان کرمانشاه گفت: در این عملیات تعقیب و گریز یک قاچاقچی به هلاکت رسید.

کد مطلب 4025915

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