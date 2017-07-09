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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۵۲

مک مستر:

دیدار پوتین و ترامپ باعث شروع اقدامات مشترک روسیه و آمریکا است

دیدار پوتین و ترامپ باعث شروع اقدامات مشترک روسیه و آمریکا است

مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که دیدار روسای جمهور روسیه و آمریکا باعث شروع اقدامات مشترک مسکو و واشنگتن در زمینه های مختلف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «هربرت مک مستر» مشاور امنیت ملی آمریکا گفت: دیدار «ولادیمیرپوتین» رئیس جمهور روسیه با «دونالدترامپ» رئیس جمهور آمریکا در حاشیه جی ۲۰ باعث شروع اقدامات مشترک روسیه و آمریکا در مشکلات مهم بین المللی می شود.

مک مستر گفت: هیچ مشکلی حل نشده است و هیچ کس هم انتظار این را ندارد که در این دیدار، مسئله ای حل شود. اما شروعی برای مذاکره در خصوص برخی مسائل دشوار بود.

وی افزود: اهمیت، داشتن رابطه دوجانبه با مسکو مهم ترین نتیجه ارتباط در سطوح بالا است و این مسئله، کار کردن مشترک بر روی مسائل را ممکن می سازد.

مک مستر اظهار داشت که مسئله امنیت سایبری و حفاظت از انتخابات در آمریکا، اروپا و هر جای دیگر از مسائل مطرح شده در دیدار دو رئیس جمهور بوده است و یکی از مهم ترین مسائلی که روی آن تمرکز خواهیم کرد، همین مسئله است.

کد مطلب 4026064

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