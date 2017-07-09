دیدار پوتین و ترامپ باعث شروع اقدامات مشترک روسیه و آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «هربرت مک مستر» مشاور امنیت ملی آمریکا گفت: دیدار «ولادیمیرپوتین» رئیس جمهور روسیه با «دونالدترامپ» رئیس جمهور آمریکا در حاشیه جی ۲۰ باعث شروع اقدامات مشترک روسیه و آمریکا در مشکلات مهم بین المللی می شود.

مک مستر گفت: هیچ مشکلی حل نشده است و هیچ کس هم انتظار این را ندارد که در این دیدار، مسئله ای حل شود. اما شروعی برای مذاکره در خصوص برخی مسائل دشوار بود.

وی افزود: اهمیت، داشتن رابطه دوجانبه با مسکو مهم ترین نتیجه ارتباط در سطوح بالا است و این مسئله، کار کردن مشترک بر روی مسائل را ممکن می سازد.

مک مستر اظهار داشت که مسئله امنیت سایبری و حفاظت از انتخابات در آمریکا، اروپا و هر جای دیگر از مسائل مطرح شده در دیدار دو رئیس جمهور بوده است و یکی از مهم ترین مسائلی که روی آن تمرکز خواهیم کرد، همین مسئله است.