هلاکت ۵ فرمانده داعش توسط نظامیان افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بیبیسی»، رئیس اداره امنیت ملی افغانستان از کشته شدن ۵ فرمانده گروهک وهابی- تکفیری داعش در این کشور خبر داد.
در بیانیه صادره توسط اداره امنیت ملی افغانستان در این خصوص آمده است: این افراد سوار بر یک خوردو میخواستند از منطقه «قوش تپه» به شهر «درزاب» بروند که هدف حمله هوایی نیروهای افغانستانی قرار گرفتند.
در بیانیه مذکور آمده است که کشتهشدگان افراد وابسته به قاری حکمت الله فرمانده داعش در منطقه بودند.
گروهک تروریستی داعش تا کنون در این باره اظهار نظری نکرده است.
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