کسب معتبرترین جایزه مدیریت توسط مدیر عامل شرکت شهروند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اکبر علوی مدیر عامل شرکت شهروند در جشنواره بزرگ مدیریت که روز شنبه ۱۷ تیرماه در مرکز همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی برگزار شد، موفق به کسب اولین جایزه نوبل مدیریت به عنوان معتبر ترین جایزه مدیریتی اروپا از سوی این جشنواره شد.

این جایزه یکی از معتبرترین جوایز مدیریتی در اروپاست و بنا به درخواست نمایندگی بنیاد اروپایی توسعه مدیریت برای اولین بار بصورت اختصاصی با حضور نماینده بنیاد اروپایی توسعه مدیریت در ایران برگزار شد.

جایزهٔ مدیریت نوبل بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل که به جایزهٔ نوبل مدیریت (EFMD) معروف است هر سال به مدیران موفق برجسته اعطا می‌شود و در سال های گذشته مدیران شرکتهای سرشناسی همچون ماکروسافت، اپل، نایک، آدیداس، سامسونگ، سونی به این مهم دست یافته‌اند.