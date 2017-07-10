به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر سعادت یکشنبهشب در دیدار با دهیاران و بخشدار بخش ارم اظهار داشت: به منظور توسعه همهجانبه شهرستان دشتستان تلاشهای بسیار زیادی را داشتهایم و اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی از کشاورزی به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم دشتستان نام برد و افزود: سال گذشته خسارتهای بسیاری به کشاورزان بخش ارم وارد شد و گوجهکاران با مشکلاتی روبرو شدند که پرداخت خسارت به زودی انجام میشود و چک پرداخت خسارت تحویل استان شده است.
نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تلاش میکنیم همه امور و مشکلات مردم را با تعامل پیگیری کنیم و در نشستهایی که با مسئولان داریم، به نتایج خوبی نیز رسیدهایم.
وی خاطرنشان کرد: مسیر بخش ارم از پل نمازگاه تا تنگ ارم همواره یکی از مشکلات اصلی مردم این منطقه بوده است و برای تبدیل این مسیر به راه اصلی تلاش و پیگیری ویژهای را داریم.
سعادت از افزایش سه برابری سهم استان بوشهر از اعتبارات نفت خبر داد و افزود: با پیگیریهایی که با همراهی نمایندگان استانهای بوشهر و خوزستان داشتیم، اعتبارات نفت و گاز استان بوشهر از ۲۴۰ میلیارد به ۶۴۰ میلیارد رسیده است.
وی افزود: تلاش میکنیم که با همکاری و همراهی مسئولان محلی، در سال جاری شاهد جهش قابل توجهی در اجرای پروژهها و طرحهای مختلف در شهرستان دشتستان باشیم.
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