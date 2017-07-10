«یوما» رمانی پایبند به تاریخ و مخاطب است

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دورهمی کتاب کانون ادبی «بانوی فرهنگ» به نقد و بررسی کتاب یوما نوشته مریم راهی عصر روز گذشته با حضور نویسنده و جمعی از نویسندگان و منتقدان ادبی ، در محل فرهنگسرای انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این نشست با حضور مریم راهی، نویسنده رمان یوما، سید علی شجاعی، نویسنده وکارشناس ادبی، سارا عرفانی، نویسنده و کارشناس ادبی و وجیهه سامانی، کارشناس-مجری حضور داشتند.

بیان داستانی تاریخ، یوما را جذاب کرد

در ابتدای این نشست، وجیهه سامانی درباره نخستین اثر تاریخی مریم راهی گفت: این اثر روایتی داستانی از زندگی حضرت خدیجه(س) مادر حضرت فاطمه(س) برجسته‌ترین بانوی اسلام، است. کتاب ۷ فصل دارد که یکی در میان راوی ها حضرت خدیجه(س) و افراد مختلف هستند. سامانی افزود: در ادبیات داستانی ما با تخیل سر و کار داریم و در تاریخ با واقعیت. زمانی که موضوع در مورد تاریخ مذهبی باشند عده ای مخالف ورود داستان هستند. ولی علاقمندان به کتاب تاریخی صرف اندک هستند. به همین دلیل کتابی با بیان داستانی که تاریخ را روایت کند به ماندگاری تاریخ و خوانا کردن آن کمک می کند. روایت های تاریخی که داستانی بیان شده اند مثل یوما اثر را جذاب تر می کنند.

بررسی بیش از ۷۰ کتاب تاریخی برای نگارش یک رمان

مریم راهی، نویسنده این اثر درباره انگیزه نگارش «یوما» گفت: هدفم از نگارش این رمان، معرفی حضرت خدیجه(س) به مخاطب امروز بود. تلاش کردم الگویی برای زنان امروز جامعه‌ام ترسیم کنم. وی در ادامه افزود: یک سال و نیم از شروع تحقیق برای نوشتن کتاب تا نگارش آن و تکمیل مراحل چاپ به طول انجامید. برای تحقیق در مورد زوایای مختلف زندگی حضرت خدیجه بیشتر از ۷۰ عنوان کتاب تاریخی بررسی شد تا چیزی از زندگانی حضرت گفته نشده باقی نماند. البته از زندگی ایشان اطلاعات زیادی در دسترس نیست.

در رمان تاریخی اجازه نداریم تخیل کنیم

در ادامه نشست سید علی شجاعی، نویسنده و کارشناس ادبی، درباره دسته بندی ادبیات از نظر مضمونی گفت: رمان به دو دسته تخیلی و واقعی تقسیم می شود. در رمان تخیلی ما به ازای معروفی در واقعیت نداریم ولی در دسته واقعی رمان بر اساس بخشی از واقعیت یا شخصیت واقعی نگاشته می شود. در غرب وقتی رمان تاریخی نوشته می شود جاهای خالی تاریخی با تخیل پر می شود ولی در ادبیات داستانی پس از انقلاب، ما اجازه نداریم تخیل کنیم. اینگونه ادبیات نو و جدید است. اینگونه روایت چون آخر داستان مشخص است و هیچگونه تعلیق یا عنصر غافلگیری نداریم هیچ قدم اضافه ای نمی شود در داستان گذاشت. درکتاب یوما، نویسنده تلاش کرده است که کاملا به تاریخ پایبند باشد و در عین حال قصه برای خواننده جذاب باشد.

وی در مورد راوی در رمان «یوما» گفت: برای بیان داستان از راوی‌های گوناگونی استفاده شده،‌ گاهی راوی از نزدیکان و کنیزان حضرت انتخاب شده است‌ گاهی از دوستان و گاهی هم از دشمنان و فصل هایی نیز راوی خود حضرت خدیجه هستند. منِ راوی برای معصوم استفاده نمی شود ولی در این کتاب منِ راوی حس را بیان می کند نه ایده اصلی واقعیت را. قول و فعل از حضرت خدیجه داریم و هر چه در تاریخ از ایشان آمده است در کتاب آمده و خارج از واقعیت نیست.

سید علی شجاعی در مورد تکنیک تعدد راوی ها در این کتاب گفت: وقتی از شکل کلاسیک و قالب راوی سوم شخص فاصله می گیریم امکانات نوشتن خیلی بیشتر می شود. با اضافه شدن هر راوی دنیای جدیدی روی نویسنده باز می شود. در بیان تاریخی با اطلاعات کم از موضوع، می توان جاهای خالی را با راوی های بیشتر و فلاش بک هایی در داستان پر کرد.

درباره زندگی حضرت خدیجه تناقضاتی وجود دارد

در ادامه نشست سامانی از نویسنده درباره فضای زندگی حضرت خدیجه در خانه پیامبر(ص) سوال کرد که پز از خدم و حشم و کنیزان است در حالی که همیشه شنیده ایم ایشان زندگی فقیرانه ای داشتند و ثروت حضرت خدیجه در سال های ابتدایی اسلام خرج کمک به تبلیغ اسلام و مسلمانان شده است؟

مریم راهی در پاسخ به این سوال گفت: طی تحقیقات به این مسئله نرسیدم. حضرت خدیجه جزو ثروتمندترین بانوان حجاز بودند که تمام ثروت خود را وقف اسلام کردند و تا زمان شعب ابوطالب نیمی از دارایی هایشان باقی بود و کنیزانی داشتند که بعد از کم شدن ثروت همچنان در کنار حضرت مانده بودند و به ایشان کمک می کردند ولی نه به عنوان کنیز. در تاریخ درباره زندگی حضرت تناقضاتی وجود دارد مانند اختلاف سنشان با پیامبر اکرم(ص) یا دعوت از زنان قریش در زمان ولادت حضرت فاطمه(س) مشخص نیست که از ترس تنهایی این اتفاق افتاده است یا به دلیل رسم و رسومات بزرگان قوم.