برنامه کاهش بیشتر برای تولید نفت اوپک وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، محمدبارکیندو، دبیرکل اوپک در مصاحبه ای با خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفت: در کمیته نظارت پیمان کاهش تولید اوپک که بیست و چهارم ماه جاری میلادی با حضور وزرا در سنت پترزبورگ روسیه برگزار خواهد شد، احتمال کاهش بیشتر تولید نفت اوپک وجود ندارد.

وی در میان خبرنگاران گفت: البته در پیش گرفتن چنین بحث هایی زود است؛ اگرچه اوپک و متحدان آن، توافق کاهش تولید ۱.۸ میلیون بشکه در روز را از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان مارس سال ۲۰۱۸ میلادی، به منظور کاهش ذخایر جهانی نفت و بهبود بهای انرژی انجام داده اند.

این در حالی است که قیمت نفت از ماه می، به دلیل افزایش تولید نفت شیل آمریکا و روند افزایشی تولید نفت نیجریه و لیبی با کاهش روبرو شده است.

بر همین اساس، پیش از این وزرای نفت عربستان سعودی، روسیه و چندین کشور کلیدی تولیدکننده نفت اعلام کرده اند که نیازی به اقدامات فوری بیشتر برای بهبود بهای نفت نیست.

بر پایه این گزارش، «الکساندر نواک» وزیر انرژی روسیه در روز جمعه گفت: مسکو آماده در نظر گرفتن طرح های پیشنهادی از جمله بازبینی پیمان کاهش تولید در صورت نیاز است.

همچنین وزیر انرژی روسیه هفته گذشته گفت: کمیته نظارت بر روند توافق کاهش تولید اوپک، در مورد اجرای توافق و وضعیت بازار به بحث و گفتگو خواهد نشست؛ ضمن اینکه اختیار ارائه هر گونه تصمیمی را به کشورهای شرکت کننده دارد.