سید مجتبی موسوی سرپرست معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران درباره زمان برگزاری اختتامیه رویداد «بهارستان» که تا پایان فروردین در سطح شهر برگزار شد به خبرنگار مهر گفت: قرار بود بعد از ماه مبارک رمضان اختتامیه رویداد «بهارستان» را برگزار کنیم اما در ابتدای سال ۹۶ برنامه های متعددی داشتیم که یکی از آنها سمپوزیوم مجسمه سازی بود ضمن اینکه در این مدت در تلاش بودیم مبلغ قراردادهای هنرمندان شرکت کننده در این رویداد پرداخت شود.

به گفته وی، طبق برنامه ریزی‌ها اواسط مرداد ماه اختتامیه رویداد «بهارستان» برگزار می‌شود.

این مجسمه‌ساز همچنین درباره منتخبان رویداد «بهارستان» بیان کرد: امسال شورای سیاستگذاری این رویداد تصمیم گرفت بخش برگزیدگان را به صورت یکپارچه ببیند، به این معنا که قرار نیست در بخش های مختلف این رویداد برگزیدگان اول تا سوم اعلام شود بلکه قرار است در مجموع ۱۰ برگزیده داشته باشیم که این برگزیدگان مشخص شده اند.

موسوی درباره جدیدترین فراخوان سازمان زیباسازی درباره دریافت طرح های مجسمه و آثار حجمی اظهار کرد: در سازمان زیباسازی برای تامین نیازهای شهر و اینکه هنرمندان همواره فرصت ایده پردازی داشته باشند، به جز برگزاری دوسالانه ها و سمپوزیوم ها فراخوان هایی را در طول سال اعلام می کنیم. برای اینکه در سال ۹۶ هم ایده هنرمندان مجسمه ساز را در اختیار داشته باشیم یک فراخوان با فرصت ۵ ماهه برای ارائه طرح از سوی هنرمندان اعلام کردیم و هنرمندان تا آبان فرصت دارند ایده های خود را در حوزه مجسمه و آثار حجمی ارائه کنند. مکان یابی و موضوع را هم به اختیار خود هنرمندان گذاشتیم.

وی اضافه کرد: دوسالانه مجسمه های شهری سال گذشته برگزار شد که بخشی از طرح های منتخب در این دوسالانه مورد بهره برداری قرار گرفته و به فضای شهری ملحق شده اند و برخی از آثار منتخب در حال سپری کردن مراحل ساخت هستند.

سرپرست معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران در پاسخ به اینکه آیا سازمان زیباسازی تاکید بر طراحی اثر برای مکان هایی خاص در این فراخوان را دارد یا خیر؟ نیز بیان کرد: برخی گرایش ها و گونه های مجسمه های شهری را در سطح شهر کم داریم که درباره این کمبودها به طور خاص فراخوان اعلام می کنیم. در این فراخوان هم بر جانمایی آثار هنرمندان در مکان های پیاده‌راه تاکید کرده ایم. پیاده‌راه ها مکان های مناسبی برای نصب مجسمه هایی در ابعاد انسانی است و می تواند فضای تعاملی جدی تری را میان شهروند و اثر هنری ایجاد کند چون بیشتر مجسمه های شهری ما در داخل پارک ها یا در فضاهایی که ماشین رو هستند، نصب شده است.

وی در پایان گفت: مجسمه‌ سازان آزاد هستند برای هر مکانی طرح ارائه دهند و ما برخی مکان های پیشنهادی را هم ارائه داده ایم اما به گمانم در حال حاضر شهر تهران بیشتر به مجسمه های تعاملی نیاز دارد.