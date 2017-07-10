امکان تامین تمامی متخصصان پزشکی برای شهرهای کوچک وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قاضی زاده هاشمی ظهر دوشنبه در جریان بازدید از بیمارستان خسروانی شهرستان فراهان، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شهرستان های استان مرکزی در رابطه با حوزه بهداشت و درمان اقدامات مطلوبی با کمک دولت و خیران انجام و کاستی ها تا حدودی رفع شده است.

وی افزود: آنچه که ما باید انجام دهیم فراهم سازی تجهیزات و نیروی انسانی متخصص حوزه بهداشت و درمان است که در رابطه با تامین تجهیزات مشکل چندانی وجود ندارد اما در زمینه تامین نیروی تخصصی با مشکل مواجه هستیم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: در شهرهای کوچک که جمعیت کمتر از ۵۰هزار نفر دارند نمی توان تمامی متخصصان را فعال کرد و تنها متخصصان اصلی همچون پزشک کودکان، داخلی، متخصص بیهوشی و جراحی را می توان به این شهرها آورد.

قاضی زاده هاشمی خاطرنشان ساخت: به دلیل اینکه دانشگاه های پزشکی در کشور توسعه پیدا نکرده و فضای آموزشی این حوزه محدود است، باید ۴۵۰ شهر را از نظر تامین نیروی متخصص پوشش دهیم در حالی که تعداد فارغ التحصیلان سالانه در برخی از رشته ها تنها ۶۰ نفر است.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد دسترسی بیشتر به پزشک متخصص برای تمام شهرها زمان بر است، چرا که این افراد دوره های چندساله را برای اخذ تخصص باید سپری کنند و در این رابطه نیاز است که دولت مجلس همراهی کنند تا بیمارستان های آموزشی توسعه یابند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: ما سال ها است که پزشک متخصص از خارج به کشور نیاورده ایم و حتی در سال های اخیر صادرکننده پزشک بودیم که البته به خواست خود از کشور خارج شده اند.

قاضی زاده هاشمی بیان کرد: گسترش فضای آموزشی تربیت پزشک متخصص و افزایش بیمارستان های آموزشی در کشور یک ضرورت است و در راستای مطالبه برحق مردم در مورد تامین پزشک متخصص باید این مهم در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: امیدواریم سیاست گذاران مساعدت کنند تا بتوانیم فارغ التحصیلان رشته های تخصصی پزشکی را در کشور افزایش دهیم و به این ترتیب زمینه رضایت مندی مردم در مورد وجود متخصصان به ویژه در شهرهای کوچکتر فراهم شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: همچنین در رابطه با تامین تجهیزات برای مراکز درمانی در شهرستان های استان مرکزی قول مساعد دادیم که ظرف مدت سه یا چهار ماه آینده عملی می شود.