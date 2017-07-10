ملت عراق به وعده های دروغین دشمن «نه» گفت/ درس بزرگ آزادسازی موصل

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در بیانیه ای آزادسازی کامل شهر موصل را تبریک گفت.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

«هو العزیز المتعال

بیانیه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی به مناسبت آزادسازی شهر موصل

لینصرنّ اللَّه من ینصره انّ اللَّه لقویّ عزیز

و به یقین خداوند کسانی را که دین او را یاری کنند، یاری خواهد رساند چرا که او سخت توانا و شکست ناپذیر است. حج آیه ۴۰

موصل، دومین شهر بزرگ عراق که در سایه خوش باوری و خیانت برخی مسوولان عراقی طی ۲۴ ساعت توسط مزدوران ائتلاف شوم آمریکا-رژیم صهیونیستی و حاکمان مزدور برخی کشورهای عربی سقوط کرده بود، سرانجام پس از ۳۷ ماه اشغال، در سایه همت های ستبر، وحدت مثال زدنی و از جان گذشتگی فرزندان ملت مظلوم و غیرتمند عراق آزاد شد.

بدون شک این پیروزی بزرگ در سایه وحدت تاریخی و تبعیت یکپارچه ملت عراق از زعامت مرجعیت دینی به ویژه فتوای جهاد کفایی آیت الله العظمی سیدعلی سیستانی و قرار گرفتن نیروهای ارتش و نیروهای بسیج مردمی(حشدالشعبی) در کنار یکدیگر حاصل شده است تا صیانت از این گوهر ارزشمند برای پیمودن مسیرهای آینده بیش از پیش ضروری و مورد تاکید قرار گیرد.

آزادی امروز موصل مرهون نگاه راهبردی ملت عراق به مسیری است که هوشمندانه برگزیده اند. آنان به همه وعده و وعیدهای دروغین و مزورانه دشمن «نه» گفتند و با اراده ای پولادین و عزت آفرین پای در میدان نبردی گذاشتند که برای آزادی وجب به وجب خاک خود، ترانه های حماسه و شرف را سرودند تا ثابت کنند که دشمن غدار پاسخی جز داغ درفش و شعله آتش نمی فهمد.

بزرگ ترین درس پیروزی های اخیر جبهه مقاومت در سوریه، عراق و یمن آن است که اگر یک ملت بایستد هیچ ارتشی در دنیا نمی تواند بر او فائق شود. فتح الفتوح رزمندگان جبهه مقاومت در آزاد سازی حلب و موصل و به خاک مالیدن بینی آل سعود در یمن درس بزرگی برای آن هایی است که راه حل مشکلات را در وادادگی و سازش با دشمن می بینند، غافل از آنکه خداوند بر این وعده خود استوار است که اگر مرا یاری کنید، دست یاری مرا خواهید دید.

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، خداوند را برای فتح الفتوح دیروز حلب، امروز موصل و ان شالله فردای نه چندان دور که اقامه نماز جماعت مسلمانان دنیا به زعامت و امامت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در قدس شریف خواهد بود، شاکر و سپاسگزار است و خاضعانه جبهه سپاس بر آستانه الهی می ساید و بار دیگر به روح شهدای جبهه مقاومت و مدافعان حرم به ویژه شهدای آزادی شهر موصل که ان شالله قرین و همنشین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام خواهند بود درود می فرستد و برای خانواده های آنان عزت و صبر و اجر جزیل مسئلت دارد.»