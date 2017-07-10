به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در آیین تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، اظهار داشت: ۱۲ سال پیش، هنگامی که برای انتصاب در فرماندهی ارتش خدمت مقام معظم رهبری رسیدم، ایشان فرمودند که «می‌دانید از مهمترین کارهای امام خمینی (ره) چه بود؟» و بعد عنوان کردند: «از مهمترین کارهای امام، کارهای تاسیسی بود و مهمترین آن‌ها، تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران بود.»

وی ادامه داد: همچنین یکی از کارهای تاسیسی امام راحل (ره)، تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش بود.

سرلشکر صالحی افزود: ارتش تاسیسی نبود و با تایید و تحکیم به وسیله حضرت امام (ره) تداوم پیدا کرد و به عنوان بازوی انقلاب توانست، از انقلاب نوپا دفاع کند و اجازه عرض اندام به دشمنان در خطوط مرزی را ندهد. دشمن در اوایل انقلاب می‌خواست با انحلال ارتش، انقلاب اسلامی را خلع سلاح کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از کارهای اساسی در کشور تاسیس سپاه پاسداران و متعاقب آن تاسیس ارتش ۲۰ میلیونی بود، که نظام نوپای انقلاب را در برابر هجمه‌های داخلی و خارجی بیمه کرد.

فرمانده کل ارتش بیان داشت: ارتش، به عنوان بازوی انقلاب اسلامی توانست در برابر تمام هجمه‌های نظامی و تهدیدات ایستادگی کند و همچنین در تشکیل سپاه پاسداران و ارتش ۲۰ میلیونی کمک کرده و به آن شکل دهد.

وی بیان کرد: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش یک نهاد تاسیسی از طرف امام (ره) بود تا ارتش که بدنه اصلی آن با انقلاب بود را به ارتشی مکتبی تبدیل کند و ما امروز نتایج آن را می‌بینیم و حضور انسان‌های بزرگی چون صیادها، بابایی‌ها و ده‌ها و صدها بزرگ دیگر نشان از زمینه مکتبی ارتش و اقدامات این سازمان است.

سرلشکر صالحی با اشاره به خاطره‌ای از مقام معظم رهبری و اظهار نظر ایشان درباره حجت الاسلام آل هاشم گفت: در یک جلسه‌ای که خدمت حضرت آقا رسیدیم، مقام معظم رهبری درباره ایشان فرمودند: آقای آل هاشم مرد شریفی است و بعد از این فرمایش، ما در ارتش ایشان را با لقب «سید شریف» عنوان کردیم.

وی در پایان با اشاره به لزوم تقویت روحیه معنوی و ارتقای ارزش‌های اخلاقی در ارتش، گفت: اکنون سن خدمتی ۷۴ درصد از کارکنان ارتش زیر ۲۰ سال است و همچنین سن خدمتی ۲۶ درصد از کارکنان ارتش بالای بیست سال خدمت است که این بر مسئولیت ما نسبت به جذب جامعه جوان و میانسال ارتش می‌افزاید و باید در این مسیر اهتمام لازم صورت گیرد.