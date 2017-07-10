مدیران فوتبال اعمال نظر شخصی نکنند

به گزارش خبرگزاری، علیرضا ابراهیمی ضمن انتقاد به حواشی بوجود آمده پیرامون تیم ملی فوتبال توسط کارلوس کی‌روش و دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال، گفت: متأسفانه اتفاقات اخیر در رشته فوتبال در شأن هیچکدام از این افراد نبود زیرا مسئولیت آنها با حرف‌هایی که بیان کردند مغایرت داشت و اصلا مرتبط به حوزه تخصیی کار و حرفه‌شان نبود.

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بوجود آمدن چندین حواشی در فواصل کوتاه زمانی در فدراسیون فوتبال نشان دهنده تزلزل مدیریتی در فدراسیون مذکور است، اظهار کرد: اختلافات را می‌توان در فضای دوستانه و با رایزنی حل کرد نه اینکه پای صحبت‌های شخصی را در رسانه‌ها باز کرد و بعد هم اخلاق ورزشی را رعایت نکرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه تغییر یکباره افراد به دلیل وجود اختلاف نظر و در شرایط وجود حواشی به هیچ عنوان در شأن فدراسیون فوتبال نیست، ادامه داد: مدیران باید در تصمیم گیری‌ها به منافع ملی فکر کنند و از اعمال نظرات شخصی بپرهیزند.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: هم اکنون تیم ملی فوتبالمان در مرحله آمادگی برای حضور در جام جهانی قرار دارد و همه افراد در هر جایگاه و شرایطی باید کمک کنند تا فضای آرام بین بازیکنان و فدراسیون وجود داشته باشد از این رو چنین اتفاقاتی اصلا به نفع ورزش کشورمان نیست.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییر دبیرکل فدراسیون فوتبال در شرایط کنونی به نفع این رشته ورزشی نبود، به خانه ملت خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان فوتبالی کشورمان از این به بعد با تدبیر مناسب تلاش کنند تا هر فردی در هر جایگاهی به وظایف خود عمل کند و از چارچوب کاری‌ خارج نشود.