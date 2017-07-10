به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، مبینا بنی‌اسدی در خصوص فراز و فرودهای قیمت اوراق تسهیلات مسکن توضیح داد: از آغاز سال ۹۵ تا کنون نه تنها قیمت تسه‌ها افزایش نیافته، بلکه شاهد کاهش تدریجی قیمت‌ها بوده‌ایم؛ برای مثال متوسط قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فروردین‌ماه سال ۹۶ حدود ۷۰ هزار تومان بود که این رقم از ابتدای سال گذشته تا حال حاضر کم‌ترین میانگین قیمتی بوده است.

وی با بیان اینکه معمولا اوج تقاضای اوراق گواهی تسهیلات مسکن در طول سال مربوط به ماه‌های پایانی فصل بهار و آغازین تابستان است، افزود: با در نظر گرفتن این مسئله شاهد هستیم که میانگین قیمت اوراق تسهیلات مسکن در تیرماه ۹۵ حدود ۸۸ هزار تومان بوده در حالی که این رقم در سال ۹۶ به ۷۵ هزار تومان رسیده یعنی ۱۳ هزار تومان کاهش یافته است.

بنی‌اسدی، کاهش قیمت اوراق گواهی تسهیلات مسکن را در سال جاری نسبت به سال گذشته یادآور شد و گفت: در حال حاضر نیز میانگین قیمت‌ها در بازه ۷۳ تا ۷۵ هزار تومان در نوسان است که در مجموع نشانگر آن است که قیمت این اوراق در مسیر تعادل قرار دارد.

گفتنی است که یکی از راه‌های تامین منابع مورد نیاز افراد برای خرید مسکن در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خرید اوراق تسهیلات مسکن است. اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن یا «تسه» که هر برگه آن ۵۰۰ هزار تومان ارزش دارد توسط بانک مسکن منتشر می‌شود و با هدف دریافت وام خرید یا ساخت خانه از بانک مسکن اعطا می‌شود تا از این طریق متقاضیان بدون انجام سپرده‌گذاری و در زمان کوتاه بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند. از سال ۱۳۸۹ فرابورس ایران سازوکار مشخصی برای خریدوفروش این اوراق تعریف کرد و از همان زمان تصمیم قیمت این اوراق در تابلو اوراق تسهیلات مسکن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.