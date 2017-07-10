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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

خط حمله پرسپولیس وحشتناک می‌شود/ دربی در آلمان هیچ ایرادی ندارد

خط حمله پرسپولیس وحشتناک می‌شود/ دربی در آلمان هیچ ایرادی ندارد

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس تصمیم طارمی برای ماندن در این تیم را عاقلانه توصیف کرد و گفت: با ترکیبی که سرخپوشان در خط حمله دارند به نظرم این پست وحشتناک خواهد شد!

محمد پنجعلی درباره ماندن مهدی طارمی در جمع شاگردان برانکو به خبرنگار مهر، گفت: مهدی بهترین تصمیم را گرفت. این تیم در آسیا حضور دارد و با توجه به حضور تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه می تواند بدرخشد و خودش را به فوتبال روز دنیا و لیگ های معتبر معرفی کند. جام جهانی ویترینی از بهترین بازی های طارمی خواهد بود.

پیشکسوت تیم پرسپولیس درباره اینکه آیا با حضور همزمان منشا و طارمی احتمال دو دستگی در بین بازیکنان وجود دارد تصریح کرد: چنین اتفاقی رخ نمی دهد. برانکو مدیریت تیمی خیلی خوبی دارد. بازیکنان پرسپولیس هم می دانند کجا بازی می کنند و نگاه به آنها چقدر ویژه است. اتفاقا فکر می کنم همین موضوع باعث می شود خط حمله پرسپولیس تبدیل به یکی از زهردارترین و وحشتناک‌ترین خطوط شده و کابوس هر دفاعی شود.

این پیشکسوت در ادامه تصریح کرد: تنها لازم است مهدی طارمی خودش را به شرایط آرمانی برساند. چند هفته ای در تمرینات نبوده است و باید به سختی تمرین کند. او مهاجم گلزن پرسپولیس و تیم ملی است. حضورش می تواند بهترین نتایج را در پی داشته باشد.

پنجعلی درباره دربی سرخابی ها در آلمان هم صحبت کرد و اظهار داشت: فکر می کنم کار قشنگی است و هیچ ایرادی ندارد باشگاههای بزرگ بتوانند از این طریق درآمدزایی کنند.

وی در پایان راجع به مربیگری علی کریمی در نفت تهران گفت: برایش خیلی خوشحالم. علی کریمی یکی از باهوش ترین هاست. امیدوارم بتواند در نفت نشان دهد مربی بزرگی خواهد شد.

کد مطلب 4026945

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