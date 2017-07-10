اتحاد ادارات دینی مسلمانان نیاز اصلی جامعه مسلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، طلعت تاج الدین، رئیس ادارهی مرکزی مسلمانان روسیه گفت: اتحاد ادارات دینی مسلمانان به درجهی ایمان هر فرد و شناخت و آگاهی از دین هر فرد بستگی دارد.
وی تصریح کرد: درست است که تا کنون تلاشهای بسیاری در زمینه ی ایجاد اتحاد و یکپارچگی مفتیات انجام گرفته است؛ اما شخصی که به خاطر خدا طالب اتحاد نیست را نمیتوان با کمک کنفرانسها و کنگرهها و انجمنها به این کار واداشت. مفتیات و امامان مساجد باید با هم متحد باشند. در صورتی که آنها خالصانه برای خدا کار نکنند، چطور میتوانند اساس اتحاد ملت اسلامی را پایه ریزی کنند؟
طلعت تاج الدین ادامه داد: از زمان بعد از فروپاشی شوروی، در تاریخ امت اسلامی روسیه اقدامات بسیاری در راستای ایجاد اتحاد و همبستگی صورت گرفته است. از بین این اقدامات میتوان به مهمترین آنها در ماه مارس سال ۲۰۱۰ اشاره کرد که در جریان آن روسای ادارهی مرکزی دینی مسلمانان روسیه و شورای مفتیات روسیه باهم مجموعه نشستهایی برگزار کردند. بعد از آن دیگر اقدام متقابلی صورت نگرفت. رئیس شورای مفتیات روسیه دلیل این امر را در وحشت محافل ضد اسلامی از قدرت متحد در حال شکل گیری مسلمانان میداند.
وی خاطر نشان کرد: نبایستی به برگزاری این کنفرانسها اکتفا کرد و در کنار آن سطح آگاهی دینی افراد را افزایش داد تا امکان ایجاد این وحدت مهیا تر شود.
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