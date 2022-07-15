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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۲

دیدار دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با مفتی اعظم روسیه

دیدار دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با مفتی اعظم روسیه

حجت الاسلام حمید شهریاری ضمن بازدید از اداره دینی مرکزی مسلمانان روسیه در اوفا با طلعت تاج الدین رئیس این اداره دیدار و گفتکو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع در ادامه سفر به روسیه ضمن بازدید از بخش‌های مختلف اداره دینی مرکزی مسلمانان روسیه با طلعت تاج الدین رئیس این مرکز دیدار کرد.

در این دیدار طلعت تاج الدین ضمن خیر مقدم به هیأت ایرانی به بیان تاریخچه اداره دینی مرکزی مسلمانان و زندگی مسلمانان این کشور پرداخت و جشن‌های سالروز پذیرش اسلام در این کشور را تشریح کرد.

همچنین دو طرف پیرامون رویدادهای جهان بحث و تبادل نظر و از تلاش غرب برای تخریب روابط دوستانه بین مسلمانان ابراز نگرانی کردند.

رئیس اداره دینی مرکزی مسلمانان ضمن انتقاد از غرب به دلیل ایجاد گروه‌های تروریستی چون داعش و پرورش ایده‌های افراطی و تحمیل سبک زندگی غرب بر مسلمانان، گفت: در روسیه نیز تلاش‌هایی از سوی غرب برای ایجاد آتش فتنه بین برخی مناطق از جمله چچن انجام شد که به شکست انجامید.

هیأت ایرانی در ادامه از ساختمان‌های جدید دانشگاه آزاد اسلامی روسیه و بخش‌های مختلف اداره امور دینی مسلمانان بازدید و نماز را در مسجد جامع در اوفا اقامه کردند.

در این دیدار حجت الاسلام اکبری جدی، رئیس مرکز اسلامی مسکو و مشاور امور فرهنگی و مذهبی سفارت ایران در مسکو، دبیر کل مجمع جهانی تقریب را همراهی کردند.

کد مطلب 5538106

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