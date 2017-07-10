به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، احمد اکبرپور در نقد آثار اعضا خطاب به عضو نوجوانی که داستانش را خوانش کرد گفت: نوشتن داستان از واقعیت‌های تاریخی و مذهبی کار سختی است چون اتفاق افتاده و نمی‌توان خیلی آن را تغییر داد.

وی همچنین داستان‌نویسی با رعایت اصل بی‌طرفی را مهم برشمرد و از اعضا خواست از آوردن صفت‌های خوب و بد برای شخصیت‌های داستانی جلوگیری کنند.

وی این کار را احترام به مخاطب عنوان کرد که باعث می‌شود خواننده، خودش درک کند و به شناخت مناسب از شخصیت‌های داستان برسد.

اکبرپور یکی از نکات مهم دیگر در داستان نویسی را انتخاب اسم دانست و گفت: این‌که یک اسم چه ویژگی‌هایی داشته باشد هم مهم است.

خالق کتاب «شب به خیر فرمانده» هر اسمی را مناسب داستان ندانست و از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های اسم خوب داستان را جذابیت و نو بودن عنوان کرد.

وی به اعضا توصیه کرد از نثر امروزی و خودمانی برای نوشتن استفاده کنند و از انتخاب متن‌های سخت و ناشناخته پرهیز کنند.

الهام مزارعی نیز نوع روایت و نگاه ویژه در روایت داستانی را مورد بررسی قرار داد و از اعضا خواست نسبت به سوژه‌ها نگاهی نو و متفاوت داشته باشند تا نتیجه‌ی کارشان در داستان‌نویسی به خلق اثر زیبا و هنری ختم شود.

این نویسنده نیز، هر اسمی را مناسب داستان ندانست و گفت اسم نباید تکراری باشد و همچنین نباید داستان کتاب را لو بدهد و در عین حال حس کنجکاوی خواننده را در هنگام انتخاب کتاب برانگیزد.

به گفته مزارعی همان قدر که در نوشتن داستان خوب به تلاش نیاز است انتخاب اسم خوب هم نیازمند کوشش و جدیت است.

این نویسنده کودک و نوجوان به تفاوت‌های خاطره نویسی و داستان نویسی هم اشاره کرد واز مهم‌ترین این تفاوت‌ها را رعایت مرز واقعیت و خیال دانست و گفت: داستان با تخیل همراه است و واقعیت‌ها باید با خیال آمیخته شود و در آن به خلق ماجرا پرداخت.

این نشست‌ها با حضور نویسندگان و شاعران مطرح کشور و به مناسبت ۱۸ تیر روز ادبیات کودک ونوجوان و پاسداشت مهدی آذریزدی در شهرهای مختلف برگزار شد.

فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی کانون در ۱۸ تیر ۱۳۹۶ میزبان بسیاری از این نشست‌ها بود.