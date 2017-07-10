امیر عابدینی از کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال برکنار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال صبح امروز دوشنبه برگزار شد.

عبدالکاظم طالقانی، عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال درباره این نشست به سایت فدراسیون فوتبال گفت: صبح امروز جلسه هیات رئیسه با حضور اعضا برگزار و در خصوص مسائل اقتصادی، بازرایابی و برنامه های مختلف این کمیته به بحث و تبادل نظر پرداخت.

وی گفت: ابتدا به بررسی قراردادهای شرکت فناپ پرداخته و مواردی که در رابطه با موضوعات مختلف با این شرکت وجود داشت را بررسی کردیم.

طالقانی گفت: باتوجه به اینکه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال از عملکرد کمیته بازاریابی و اقتصادی رضایت نداشت و در جلسه دو ماه گذشته عدم رضایت خود را به اطلاع ریاست فدراسیون رساند که بنا شد ایشان اقدامانی را انجام دهند. ضمن اینکه امیر عابدینی مدت یک ماه است که در این کمیته فعالیت نمی کند و خارج از کشور به سر می برد، خواهان تغییر روند و وضعیت این کمیته به منظور توسعه و تقویت هر چه بیشتر شدیم.

عضو هیات رئیسه در پایان گفت : بر همین اساس هیات رئیسه تصمیم گرفت تا به همکاری با وی خاتمه داده و مقرر شد هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در قالب یک توافقنامه تبلیغات محیطی و حق پخش را با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، عمل کند.