پلمب مرکز غیر قانونی سقط جنین در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی همدان، علیرضا حسن پور افزود: یک واحد سقط جنین توسط گشت مشترک تعزیرات حکومتی همدان پلمب شد.

وی گفت: این واحد که درقبال دریافت وجه قابل توجه به صورت غیر قانونی اقدام به سقط جنین می کرد دریک اقدام ضربتی توسط گشت مشترک تعزیرات حکومتی همدان پلمب شد.

وی با اشاره به دریافت گزارشات مردمی وشکایات عدیده از یک کارشناس مامایی در همدان، عنوان کرد: این فرد درمطب خود به صورت غیرقانونی اقدام به سقط جنین می کرد که در یک اقدام غافلگیر کننده توسط اکیپ گشت مشترک تعزیرات حکومتی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی همدان دستگیر شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: دربازرسی از نامبرده مقادیری قرص سقط جنین و درخواست کتبی ازسوی مشتری کشف شد.

حسن پور عنوان کرد: با دستورشعبه ویژه رسیدگی کننده مطب نامبرده پلمب و پرونده سقط جنین به محاکم عمومی ارسال شد.