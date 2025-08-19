اعضای باند سقط جنین غیرمجاز در همدان به دام افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی با اشاره به شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه فعال در سقط جنین غیرمجاز اظهار کرد: چند نفر که به‌صورت مستقیم یا با تهیه دارو و فراهم‌کردن شرایط، در سقط جنین غیرقانونی نقش داشتند، با همکاری و اقدامات دستگاه‌های ذیربط شناسایی و بازداشت شدند.

وی افزود: پرونده این افراد برای طی مراحل قانونی به یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب همدان ارجاع و متهمان با صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان شدند.

دادستان همدان با اشاره به جرم‌انگاری این اقدام بر اساس قوانین از جمله «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تأکید کرد: برای مرتکبان این جرم، مجازات‌های حدی و تعزیری درجه یک تا پنج به همراه پرداخت دیه پیش‌بینی شده است.