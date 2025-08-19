  1. استانها
  2. همدان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۲

اعضای باند سقط جنین غیرمجاز در همدان به دام افتادند

اعضای باند سقط جنین غیرمجاز در همدان به دام افتادند

همدان- دادستان همدان گفت: اعضای یک شبکه فعال در سقط جنین غیرمجاز در همدان شناسایی و روانه زندان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی با اشاره به شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه فعال در سقط جنین غیرمجاز اظهار کرد: چند نفر که به‌صورت مستقیم یا با تهیه دارو و فراهم‌کردن شرایط، در سقط جنین غیرقانونی نقش داشتند، با همکاری و اقدامات دستگاه‌های ذیربط شناسایی و بازداشت شدند.

وی افزود: پرونده این افراد برای طی مراحل قانونی به یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب همدان ارجاع و متهمان با صدور قرار تأمین مناسب روانه زندان شدند.

دادستان همدان با اشاره به جرم‌انگاری این اقدام بر اساس قوانین از جمله «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تأکید کرد: برای مرتکبان این جرم، مجازات‌های حدی و تعزیری درجه یک تا پنج به همراه پرداخت دیه پیش‌بینی شده است.

کد خبر 6565424

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها