نگرانی از تکرار بحران دارویی در کشور/صنعت داروسازی حمایت می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «چاره اندیشی بحران نقدینگی و قیمت گذاری دارو» عصر دوشنبه با حضور دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیرکل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو و چند تن از مدیران شرکت های دارویی، در محل شرکت داروپخش برگزار شد.

در ابتدا دکتر مهدی پیرصالحی مدیرعامل داروپخش به عنوان میزبان نشست تخصصی، به تشریح وضعیت صنعت داروسازی پرداخت و گفت: اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، در آینده نزدیک مشکلات حادتر خواهد شد و باعث خواهد شد نتوانیم داروهای مورد نیاز را تولید و روانه بازار دارویی کشور کنیم.

وی با اعلام اینکه بدهی دولتی به شرکت های داروسازی رو به افزایش است، افزود: در بهترین حالت، بیش از ۳۰۰ روز فاصله پرداختی مطالبات شرکت های دارویی است.

پیرصالحی با تاکید بر اینکه برای خرید مواد اولیه نیازمند پول نقد هستیم، گفت: متاسفانه در هیچ دوره ای نبوده که شرکت های دارویی داخلی بتوانند پول خود را نقدی بگیرند.

وی با عنوان این مطلب که صنعت داروسازی در طرح تحول سلامت دیده نشده است، افزود: این طرح برای بیماران خوب بوده و همه راضی هستند، اما متاسفانه صعنت دارو در این طرح دیده نشده است.

پیرصالحی، بر ضرورت اصلاح قیمت دارو تاکید کرد و گفت: در حالت خوشبینانه، در ابتدای سال ۱۵ درصد به حقوق پرسنل افزوده شده و حداقل ۱۵ درصد به قیمت مواد اولیه تولید دارو و همچنین به همین میزان نیز به هزینه های بسته بندی دارو افزوده شده است. در حالی که قیمت دارو نه تنها افزایش نیافته که برعکس در برخی اقلام شاهد قیمت دارو بوده ایم.

وی بر ضرورت اصلاح قیمت دارو تاکید کرد و افزود: اگر قیمت دارو اصلاح نشود، صنعت داروسازی کشور زیان ده خواهد شد و در این صورت نخواهیم توانست داروی مورد نیاز را تامین کنیم.

پیرصالحی با انتقاد از تعطیل شدن کمیسیون قیمت گذاری دارو، گفت: به عنوان نمونه، یک قلم شربت بیماری های انگلی که ما تنها تولید کننده آن در کشور هستیم با قیمت ۱۰ هزار تومان عرضه می شد، که تولید آن را متوقف کرده ایم و حالا مشابه این دارو با قیمت ۸۰ هزار تومان وارد می شود.

وی ادامه داد: اگر به صنعت داروسازی کمک نکنیم، مجبور خواهیم شد داروهای وارداتی را با قیمت بالاتری وارد کنیم.

در ادامه سایر مدیران شرکت های دارویی حاضر در نشست، به ارائه دیدگاه های خود پرداختند که آنچه از صحبت های آنها می شد نتیجه گرفت، نگرانی این مدیران نسبت به بازگشت کشور به دوران بحران دارویی قبل از این دولت بود.

این مدیران، متفق القول خواستار اصلاح قیمت دارو و حمایت دولت از صنعت داروسازی بودند.

در ادامه دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیرکل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو، به سئوالات مدیران شرکت های دارویی پاسخ داد.

وی با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو متوجه هستند که یکی از معضلات حوزه دارو قیمت است، گفت: متاسفانه به علت دخالت سازمان های بالادستی و عدم توان مالی بیمه ها، فشارهایی وارد می کنند که قیمت دارو بالا نرود.

عبداللهی اصل با اشاره به سه گروه دارو برای بررسی قیمت آنها، افزود: گروه اول داروهای «های تک» است که در داخل تولید می شود و قیمت آنها بد نیست. بطوریکه بین ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت داروهای های تک وارداتی را دارند.

وی ادامه داد: گروه دوم داروهای برند ژنریک هستند که قیمت این قبیل داروها نیز مناسب است. اما، گروه سوم داروهای ژنریک عادی هستند که معمولا هر وزیری با افزایش قیمت آنها مخالف بوده و یکبار برای همیشه قیمت این دسته از داروها اصلاح نشده است.

این مقام سازمان غذا و دارو، با انتقاد از سازمان حمایت از مصرف کنندگان که در مقابل افزایش قیمت بسیاری از کالاها سکوت می کند، گفت: متاسفانه این سازمان همیشه در مقابل قیمت دارو موضع داشته است.

عبداللهی اصل با اشاره به داروی OTC یا همان داروهای بدون نسخه، افزود: اعتقاد ما این است که قیمت این دسته از داروها آزاد شود تا شرکت های دارویی بر اساس رقابت قیمت بدهند. اما، وقتی قیمت یک عدد قرص آسپرین ۳۰ تومانی شد ۶۰ تومان، به یکباره یک نفر نامه ای به رئیس جمهوری نوشت و همین موضوع رسانه ای شد تا این تصمیم لغو شود.

وی با تاکید بر اینکه بزودی کمیسیون قیمت گذاری دارو تشکیل خواهد شد، گفت: تلاش خواهیم کرد قیمت داروهای زیان ده را اصلاح کنیم.

عبداللهی اصل با عنوان این مطلب که ۵۳ قلم داروی تولید در کشور دچار کمبود شده است، افزود: موجودی این اقلام دارویی به زیر یک ماه رسیده و ۷۵۰ قلم داروی دیگر نیز موجودی آنها زیر سه ماه است.

وی با بیان این مطلب که بیمه ها برای بهبود وضعیت صنعت داروسازی همکاری نمی کنند، گفت: مشکلات صنعت داروسازی کشور باید در سطح هیات دولت حل شود.

مدیرکل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو، در پایان تاکید کرد: اگر فکری به حال صنعت داروسازی نشود، تبدیل به بحران می شود.