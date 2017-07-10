به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، علی اکبر ولایتی در جلسه شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی ضمن ابراز خرسندی از تشکیل شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری این دانشگاه با ترکیب جدید، گفت: این شورا و مصوبات آن باید در جهت ارتقاء کیفی به ویژه در حوزه علم و فناوری و رسیدن به اهداف عالیه دانشگاه نقش آفرینی کند.

وی افزود: امیدوارم در این شورا با استفاده از افراد صاحبنظر و اندیشمند در حوزه اقتصاد دانش بنیان، گام‌های موثرتری به منظور ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی دانشگاه برداشته شود.

وی خاطر نشان کرد: شورای اقتصاد دانش بنیان دانشگاه باتوجه به ماهیت فعالیت‌های دانشگاهی، باید به سمت موضوعاتی مبتنی بر دانش و سپس تبدیل آن به سرمایه حرکت کند.

رئیس هیات موسس و امنا دانشگاه آزاد اظهار داشت: پروژه‌های سودآور که مباحث علمی در آنها راهی ندارد، مربوط به ماهیت کار دانشگاه نیست چراکه هر مجموعه اقتصادی می تواند این کار را انجام دهد، بنابراین دانشگاه باید در فعالیت‌هایی ورود کند که جنبه علمی داشته باشد و در این شرایط اقتصادی حتی برای یک ریال سرمایه گذاری نیز باید حساسیت، توجه و دقت لازم صورت گیرد.

اولویت فعالیت‌های اقتصادی دانشگاه باید حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان باشد

ولایتی تاکید کرد: حسب تاکیدات مقام معظم رهبری، اولویت فعالیت‌های دانشگاه باید حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان باشد و دانشگاه آزاد اسلامی می تواند در این موضوع پیشقدم شود.

وی با بیان اینکه کار دانش بنیان به معنی پژوهش برای تولید کار و فناوری است و نه پژوهش برای پژوهش است، گفت: اعضای شورای اقتصاد دانش بنیان باید با هدف گذاری و سیاست گذاری‌های جدید در این زمینه گام‌های موثری بردارند.

علی محمد نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه خدا را شاکرم که فرصتی به ما عطا کرد تا با تشکیل این شورا در این حوزه بزرگ علم و فناوری کشور خدمات قابل قبولی ارائه کنیم، افزود: شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی یکی از مهمترین شوراهای راهبردی این دانشگاه است و ما تلاش داریم تا برمبنای سیاست‌های کلان دانشگاه و خط مشی‌های اعضای هیات موسس و هیات امنا در مسیر توسعه این حوزه حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه بر مبنای مدل های بروز کشورهای توسعه یافته، فعالیت‌های دانشگاه به دو بخش اصلی آموزشی و علمی و سرمایه گذاری و اقتصادی تقسیم می شود، گفت: اگر قرار است بخش سرمایه گذاری و امور اقتصادی دانشگاه تحقق پیدا کند و درآمدهای غیر شهریه ای دانشگاه افزایش یابد، باید شورای راهبردی اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه بیش از پیش فعال عمل کند.

سرپرست دانشگاه آراد تاکید کرد: محور فعالیت های اقتصاد دانش بنیان در این دانشگاه، تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی است.

سرپرست دانشگاه آزاد در این جلسه پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی برای بررسی بیشتر و همه جانبه موضوعات مطرح شده منطبق با اهداف و سیاست های کلان دانشگاه آزاد اسلامی در مسیر فعالیت در حوزه اقتصاد دانش بنیان را مورد تاکید قرار داد.

نوریان ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته برای نیل به دانشگاه های نسل سوم موضوع پیچش سه جانبه با محوریت صنعت، دانشگاه و دولت حائز اهمیت بوده است که در عصر حاضر به پیچش چهار جانبه تبدیل شده است که این «پیچش چهارجانبه» شامل دولت، صنعت، دانشگاه و در مرکز این ارتباط موضوع «رسانه ها» اضافه شده است و ما تلاش می کنیم در جهت حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم از این الگوهای جهانی مبتنی بر ارزش های اسلامی – ایرانی استفاده کنیم.

رهنمای رودپشتی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از روند شکل گیری شورای راهبردی اقتصاد دانش بنیان و اقدامات انجام شده ، اظهار داشت: فعالیت‌های سرمایه گذاری و دانش بنیان واحدها در کمیته تخصصی امور اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه مطرح می شود که در صورت تایید، در مورد این فعالیت‌ها تصمیم گیری می شود و در صورت عدم تایید، به منظور اصلاح و بررسی بیشتر، به استان و واحد دانشگاهی مبدأ عودت داده می شود.

وی گزارشی نیز از طرح‌های سرمایه گذاری مصوب، اجراشده و در حال اجرای شورا ارائه کرد.