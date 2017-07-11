کاخ سفید: متمم تحریم های ایران و روسیه را تغییر می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک مقام ارشد کاخ سفید ضمن انتقاد از برخی مفاد تصویبشده در متمم روسیه به تحریمهای مربوط به ایران، میگوید دولت آمریکا قصد دارد تغییراتی در آن ایجاد کند.
یادآور می شود سنا این طرح را با اکثریت بسیار بالا تصویب کرده، اما در مجلس نمایندگان با مانع روبهرو شدهاست.
طرح و پیوستی که سنا با رای «۹۸موافق- ۲مخالف» تصویب کرده، علاوه بر ایران، تحریم هایی را علیه روسیه در ارتباط با اتهامهای مربوط به «دخالت در انتخابات آمریکا» و برخی دیگر مسائل در بر میگیرد.
اما این طرح در مجلس نمایندگان با مانع روبهرو شدهاست بطوریکه باب کورکر، سناتور ارشد جمهوریخواه گفته هیچ مشکلی وجود ندارد و تنها پرسشی که مطرح است، این است که آیا نمایندگان اساسا قصد تصویب تحریمهای روسیه را دارند یا نه.
در این میان «مارک شورت»(Marc Short) مدیر بخش مربوط به امور قانونگذاری در کاخ سفید، به خبرنگاران گفته است دولت از طرح حمایت میکند، اما مخالف این است که به کنگره دست بسیار بازتری در مورد اجرای آن دهد. مصوبه سنای آمریکا رئیسجمهوری آمریکا را موظف میکند برای کاهش یا پایان دادن به تحریمهای روسیه، از کنگره اجازه بگیرد.
شورت میگوید «به نظر ما این قانون بهطور غیرمعمولی، تصمیمگیری پیرامون سیاست خارجی را به ۵۳۵ نماینده کنگره میبخشد، بدون آنکه برخی معافیت های ناشی از مسائل مربوط به امنیت ملی، که خود همیشه بخشی از طرحهای تحریمی بودهاند را در نظر بگیرد».
مارک شورت، به «اکسیوس» گفته است «طرح آن قدر ضعیف تنظیم شده که هیچ دولتی، چه جمهوریخواه یا دموکرات، قادر نیست با آسودگی آن را اجرا کند، چرا که بهطور گستردهای به تلاش های دیپلماتیک دولت ضربه میزند».
اعتراضات به طرح تازه سابقه دارد. ماه گذشته، رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته بود آقای ترامپ برای آنکه بتواند نیازهای موجود در یک روند دیپلماتیک را برآورده کند، باید از قدرت انعطاف برخوردار باشد.
وبسایت «اکسیوس» میگوید کاخ سفید نگران است طرح دست دونالد ترامپ را در جریان گفتگو با روسیه ببندد.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه و دونالد ترامپ، به تازگی دیداری در آلمان داشتند؛ نخستین دیدار رو در روی ۴۵مین رئیسجمهوری آمریکا و آقای پوتین که در پی آن دو کشور برای ایجاد آتشبس در جنوبغرب سوریه بهتوافق رسیدند. روز یکشنبه نماینده ویژه ملل متحد در امور سوریه، که هدایت مذاکرات صلح در ژنو را برعهده دارد، گفت آتشبس تازه، بهطور عمومی، حفظ شده و میتواند بر روند مذاکرات میان دولت بشار اسد و مخالفان او موثر واقع شود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز میگوید مقام های وزارت خارجه و خزانهداری ایالات متحده، هفته گذشته با مقامات امور قوه مقننه دولت دیدار کرده و نگران» خود را در مورد لزوم کسب مجوز کنگره برای کاهش یا توقف تحریمها، بیان کردهاند.
سناتور کورکر، روز یکشنبه گفته بود مقاومت دولت در برابر نظارت کنگره بر سیاست خارجی، امری غیرمعمول نیست اما لزوم بازبینی تحریمها و یا کاهش آنها «بسیار مهم است».
باب کورکر در عین حال گفته کسانی از دولت با او تماس گرفتهاند و گفتهاند مایل نیستند این طرح تصویب شود: این موضوع هرگز اتفاق نیافتاده بود.
پیش از این در آغاز تیر ماه، وزارت خارجه روسیه گفته بود، تحریم های تازه کنگره تهدیدی جدی برای روابط دو کشور است.
در میان مخالفان با طرح تازه، موسسه نفت آمریکا، بزرگترین نهاد تجاری نفت و گاز طبیعی آن کشور، نیز قرار دارد که نگران تاثیر تحریمهای تازه بر شرکتهای آمریکایی است.
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