یکی از مهمترین آثار دوره سلجوقی کرمان آزادسازی و مرمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ مقبره خواجه اتابک کرمان یکی از آثار باارزش دوره سلجوقی در کرمان محسوب می شود که از سالهای گذشته تاکنون مورد مرمت و فعالیت های گسترده مطالعاتی قرار گرفته است.

«حمید روحی» معاون میراث فرهنگی کرمان با اعلام این خبر گفت: آزادسازی حریم و نورپردازی مقبره خواجه اتابک با مشارکت شهرداری کرمان و اداره میراث فرهنگی استان کرمان انجام شد و این بنا پس از مرمت و احیاء شب گذشته با حضور مسئولان این دو نهاد افتتاح و به بهره برداری رسید.

معاون اداره میراث فرهنگی استان کرمان همچنین اعلام کرد، یکی از خانه های تملک شده در کنار مجموعه خواجه اتابک تبدیل به مجموعه فرهنگی شد و شب گذشته با حضور مسئولان شهری و میراث فرهنگی به بهره برداری رسید.

مقبره‌ی خواجه اتابک، از آثار دوران سلجوقی در شهر کرمان است که در محله‌ی ته باغ لاله‌ی این شهر واقع شده است. این مقبره متعلق به اتابک محمد بزقوش، وزیر سه تن از پادشاهان سلجوقی است که در سال 592 هـ چشم از جهان فروبست. این بقعه که از نخستین نمونه‌های رنگی معماری در دوره‌ی سلجوقی است پلانی هشت‌گوش دارد.