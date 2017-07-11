به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، علیرضا حاجیان‌زاده در این سفر که طی روزهای ۲۱ و ۲۲ تیر ۹۶ صورت می‌گیرد در نشست با کارشناسان، مربیان و کارکنان کانون این استان در این زمینه بحث و گفت‌وگو می‌کند.

وی هم‌چنین در بخشی از برنامه‌های سفر خود به این استان با نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه، استاندار و مسوولان فرهنگی زنجان دیدار خواهد کرد.

مدیرعامل در ادامه برنامه‌های این سفر دو روزه از مرکز فراگیر کانون زنجان نیز بازدید و در ادامه در آیین آغاز حرکت کتاب‌خانه سیار روستایی شرکت می‌کند.

حضور در آیین گشایش مرکز فروش و عرضه‌ی محصولات فرهنگی کانون و شرکت در برنامه‌ی تلویزیونی سیمای استانی مرکز زنجان از دیگر برنامه‌های این سفر است.

وی هم‌چنین در صبح روز ۲۲ تیر ۹۶ در نشستی پای صحبت‌های نوجوانان عضو مراکز فرهنگی‌هنری کانون استان زنجان می‌نشیند.

بازدید از مرکز علوم و نجوم زنجان و مراکز فرهنگی‌هنری کانون در شهرهای سلطانیه، خرمدره و ابهر بخش پایانی سفر مدیرعامل و هیات همراه وی از این استان خواهد بود.

در این سفر دو روزه محمدعلی شامانی مشاور عالی مدیرعامل، فریدون واحدی معاون توسعه و مدیریت منابع و مجتبی دانشور مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل علیرضا حاجیان‌زاده را همراهی می‌کنند.