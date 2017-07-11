استرالیا از حضور در انتخابی فوتسال جام ملتهای آسیا انصراف داد!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مرحله مقدماتی فوتسال جام ملتهای آسیا برای سال ۲۰۱۸ در منطقه جنوب شرقی آسیا از اول آبانماه برگزار می شود، سه تیم از حضور در این رقابتها کنار کشیده اند.

بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم های استرالیا و فیلیپین از گروه اول و تیمور شرقی از گروه دوم منطقه جنوب شرق آسیا انصراف خود را از شرکت در این مسابقات اعلام کرده اند.

به این ترتیب در گروه اول تیم های میانمار، مالزی و لائوس با هم رقابت خواهند کرد و در گروه دوم هم تایلند، اندونزی، برونئی و ویتنام با هم بازی می کنند. این مسابقات به میزبانی ویتنام برگزار می شود و دو تیم برتر راهی جام ملتهای آسیا خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، استرالیا در حالی از این رقابتها انصراف داده است که به خاطر تخلفات دوره گذشته مسابقات جام ملتهای آسیا با جرایم سنگینی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مواجه شده بود و در تمام مسابقاتی که حضور داشت با نتیجه ۳ بر صفر بازنده اعلام شد! (اینجا)

ایران در منطقه آسیای مرکزی و در گروه دوم با افغانستان و تاجیکستان همگروه است و در گروه اول هم ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و نپال قرار دارند.