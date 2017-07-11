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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۲

قیام گوهرشاد آماده پخش شد/ «لحاف چهل تکه» در اکران مردمی عمار

قیام گوهرشاد آماده پخش شد/ «لحاف چهل تکه» در اکران مردمی عمار

فیلم داستانی «لحاف چهل تکه» با موضوع کشف حجاب در زمان رضاخان به مناسبت فرارسیدن سالروز قیام گوهرشاد در شبکه اکران مردمی فیلم عمار به نمایش گذاشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساخت فیلم داستانی «لحاف چهل تکه» به کارگردانی محمدمهدی خالقی در آستانه هشتاد و دومین سالروز قیام گوهرشاد و کشف حجاب رضاخانی به پایان رسید و این اثر به‌ زودی در قالب بسته ویژه شبکه اکران مردمی جشنواره عمار به همین مناسبت در نقاط مختلف کشور به نمایش گذاشته می‌شود.

فیلم کوتاه «لحاف چهل تکه» برشی از واقعه کشف حجاب رضاخانی در شهر مشهد است که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده و بیانگر داستان یک آژان و همسر او است که زن با اعمال و رفتار شوهرش در کشف حجاب بانوان مخالفت می‌کند و در این میان اتفاقاتی روی می دهد.

تصویربرداری این فیلم کوتاه داستانی در یکی از خانه‌های قدیمی حرم امام رضا (ع) صورت گرفته و بازیگران و عوامل آن هم از میان هنرمندان بومی انتخاب شده است.

حسن چودن و روشنک سه قلعه‌گی بازیگران اصلی، محمد صادق رمضانی مشاور فیلمنامه، هاشم مسعودی مدیر تولید، علی محمد خانیکی مدیر تصویربرداری، مهدی آفتابی و حامد سویزی طراح گریم، طراح صحنه و لباس و مجتبی احسانی هم تدوینگر «لحاف چهل تکه» هستند.

کد مطلب 4027945
فریبرز دارایی

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