مدیر رادیو صبا به طور زنده با شنوندگان صحبت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید یوسف نیا صبح امروز سه شنبه ۲۰ تیر برای دقایقی مهمان برنامه زنده «صبح صبا» بود و به صورت زنده و مستقیم با مخاطبان رادیو صبا گفتگو کرد.

در این برنامه یوسف نیا ضمن ارائه خلاصه ای از روند تأسیس رادیو صبا گفت: از زحمات و حمایت های نسرین آبروانی معاون صدا، جعفری قائم مقام محترم معاونت صدا و همچنین مدیران پیشین رادیو صبا تشکر می کنم. ما همواره برای گسترش کیفی برنامه های رادیو صبا در راستای شادی آفرینی هرچه بیشتر در تلاش هستیم چراکه معتقدیم شادی هدیه خداوند است و باید نگهبان آن بود تا در هر لحظه با نشاط و شادمانی به فطرت الهی خود نزدیک باشیم.

وی از شعار داخلی رادیو صبا با عنوان «پرهیز از خشنونت» یاد کرد و افزود: خشنونت نقطه مقابل شادمانی است و صفات غیر اخلاقی که در دین ما مهلکات خوانده می شود باعث می شوند که انسان از فطرت شاد و آسمانی خود فاصله بگیرد و تسلیم یأس و افسردگی شود.

مدیر رادیو صبا در پاسخ به یک پیامک انتقادی که گفته شده بود رادیو صبا انتقاد پذیر نیست، تصریح کرد: در رادیو صبا همه پیام ها و تلفن ها پخش می شود چراکه برای موفق بودن در ساخت برنامه ها و نزدیک شدن به ذائقه مخاطب باید از همه نظرات و دیدگاه های آنان آگاه بود. ما مشتاقانه از انتقادها و پیشنهادهای مخاطبان عزیز رادیو صبا استقبال می کنیم.

یوسف نیا هم چنین درباره پیام دیگری که در آن درخواست تولید برنامه تعاملی شده بود، عنوان کرد: ما برنامه های متنوعی با هدف تعامل با مخاطب تدارک دیده ایم که تعداد آن ها در آینده بیشتر هم خواهد شد. در حال حاضر هم برنامه هایی در قالب مسابقه روی آنتن رادیو صبا هست که رویکرد آن کاملا تعاملی است.

مدیر رادیو صبا در پایان با ابراز خشنودی از همکاری هنرمندان طنزپرداز با رادیو صبا گفت: برای ما باعث افتخار است که با دوستانی هنرمند همکاری می کنیم که با حوزه طنز آشنا هستند و هدفشان شاد کردن مخاطبان است. جامعۀ سالم جامعه ای است که همواره شاد باشد و این حرف اول و آخر ماست.