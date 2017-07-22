جواد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، به اوضاع نابسامان کارخانه‌های تولید شیر در قم اشاره می‌کند کارخانجاتی که به گفته وی تنها دو مورد آن‌ها سر پا مانده و مابقی تعطیل و یا در آستانه ورشکستگی هستند.

وی در گفتگوی خود از تعطیلی کارخانجاتی نام می‌برد که نام برخی از آن‌ها بسیار آشنا بوده و سال‌های سال در حال تولید بودند.

مسئول انجمن صنفی لبنیات استان قم ادامه داد: کاهش تقاضا و عدم توجه دولت به مشکلات کارخانه‌های تولید کننده مواد لبنی باعث شده تا این مراکز با مشکلات عدیده مواجه شوند و صنعت شیر و لبنیات با مشکلات عمده مواجه باشد.

مرادی که مدیرعامل کارخانه شیر ژال هم است در ادامه ابراز داشت: متأسفانه هزینه‌های سنگین برق و گاز هم باعث شده تا هزینه‌های تولید افزایش یابد و این در حالی بود که مقرر شده بود با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، بخش تولید تقویت شود و در عمل چنین اقدامی صورت نگرفت.

عدم پرداخت حقوق کارخانه‌ها

وی گفت: متأسفانه کارخانه من هم شاید طی دو ماهه آینده ورشکست شود و من در حال حاضر سه ماه است که حقوق کارگرانم را پرداخت نکرده‌ام و به سختی توانسته‌ام این واحد تولیدی را سرپا نگهدارم.

نگاه مردم نگاهی با عدم اعتماد است و تصور می‌کنند که کارخانجات شیر آب تحویل می‌دهند

مسئول انجمن صنفی لبنیات قم همچنین برخی از شایعاتی همچون استفاده از وایتکس و روغن پالم در تولید لبنیات را از دیگر عواملی دانست که بر روی تولید لبنیات تأثیرگذار بوده و اعتماد مردم را کاهش داده است.

وی بیان داشت: متأسفانه نگاه به تولیدکنندگان لبنیات اصلا خوب نیست و نگاه مردم نگاهی با عدم اعتماد است و اینگونه تصور می‌کنند که کارخانجات شیر به مردم آب تحویل می‌دهند.

دام‌هایی که روانه کشتارگاه می‌شوند

مرادی با تأکید بر اینکه ما هم به دنبال گرانفروشی نیستیم، ابراز داشت: متأسفانه شیری که از دامداری‌ها خریداری می‌شود قیمت بالایی دارد و از طرفی دیگر دامداران هم خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند که منجر شده تا بسیاری از دامداری‌ها دام‌های خود را روانه کشتارگاه کنند.

وی تأکید کرد: زمانی تولید استان قم ماهیانه ۴۳۰ تن شیر بود که این رقم طی سال‌های اخیر با توجه به کاهش دام‌های مولد به ماهانه ۱۳۰ تن رسیده و این رقم روز به روز کاهش می‌یابد و احتمالا زمانی می‌رسد که دیگر تولید شیر وجود نداشته باشد.

صادرات به صرفه نیست

مسئول انجمن صنفی لبنیات قم به صادرات اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: روند تولید، هزینه‌های زیادی را در بر دارد و این امر باعث شده که حتی صادرات هم به صرفه نباشد و تولید کنندگان نتوانند حداقل در این بخش ضررهای خودر ا جبران کنند.

وی بیان کرد: با توجه به گرانی شیر تقاضای مردم هم کاهش یافته که این امر بر سرانه مصرف شیر تأثیر بسیار بدی گذاشته و در حال حاضر می‌توان گفت که مردم اقبالی به مصر ف شیر ندارند.

آلودگی شیرهای سنتی

مرادی البته به فروش شیرهای سنتی در سطح شهر و عدم نظارت‌ها هم اشاره دارد. وی در این زمینه عنوان کرد: شیری که وارد کارخانجات می‌شود از نظر بهداشتی کاملا مورد آزمایش قرار می‌گیرد و این درحالی است که شیرهای سنتی بدون هیچگونه اقدامات بهداشتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

اگر دو کارخانه سرپا مانده مورد اقبال مسئولان قرار نگیرند به زودی از چرخه تولید خارج می‌شوند

وی با بیان اینکه مردم مزه شیر کارخانجات را قبول ندارند، ابراز داشت: مردم اینگونه تصور می‌کنند که شیرهای سنتی دارای مزه بسیار خوبی است و این درحالی است که یکی از دلایل این امر وجود میکروب‌های مختلف در شیرهای سنتی و غیر بهداشتی است.

مسئول انجمن صنفی لبنیات قم ادامه داد: شیر کارخانجات به دلیل اینکه از لحاظ میکروب و ویروس کاملا بهداشتی شده دارای مزه‌ای است که مردم از سر ناآگاهی آن را قبول ندارند.

دولت علوفه دامداران را تأمین کند

وی در هر حال ادامه روند کنونی را در ‌نهایت موجب توقف کلیه تولیدات لبنی در استان دانست و گفت: اگر همین دو کارخانه سرپا مانده هم چنان مورد اقبال مسئولان قرار نگیرند به زودی از چرخه تولید خارج می‌شوند.

مرادی در پایان راه نجات برای مشکلات به وجود آمده را تزریق یارانه هدفمند شده به بخش تولید دانست و ابراز کرد: راه دیگر که من بارها به آن اشاره داشته‌ام این است که مانند کشورهای اروپایی دولت تأمین علوفه دامداران را بر عهده بگیرد تا از این طریق شیر ارزان دراختیار کارخانجات قرار بگیرد.