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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۳

سردار جزایری:

آزادی موصل ناقوس مرگ نقشه‌های آمریکا را به صدا در آورد

آزادی موصل ناقوس مرگ نقشه‌های آمریکا را به صدا در آورد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت: آزادی موصل به عنوان مقر اصلی تجزیه و دگرگونی‌های کشورهای مستقل منطقه، ناقوس مرگ را برای طرح‌ها و نقشه‌های تجزیه طلبانه آمریکا و حامیان آن به صدا در آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به آزادسازی شهر موصل از لوث وجود گروه تروریستی داعش تاکید کرد: مردم منطقه در برابر هر گونه تجاوزگری مقابله نموده و دشمن را در هر اندازه‌ای که باشد سرکوب خواهند کرد.

وی افزود: اتفاقی که در بیرون راندن سربازان اجاره‌ای آمریکا و ارتجاع منطقه از عراق رخ داد، در سوریه و یمن و سایر کشورهای مورد هجوم نیز تکرار خواهد شد.

سردار جزایری در ادامه اظهار داشت: تروریسم خشن منطقه چیزی جدای از جنگ نیابتی آمریکا نیست و لذا شکست تروریست‌ها از بخش‌های عمده عراق و به خصوص موصل حاکی از شکست آمریکا در منطقه به حساب می‌آید و این یعنی پیروزی مقاومت.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پایان با تبریک پیروزی ارتش و نیروهای مردمی عراق بر داعش و سایر گروه‌های تروریستی در موصل، این موفقیت را سرآغاز پیروزی‌های بزرگ‌تر و حرکت در جهت حفظ تمامیت این کشور بزرگ دانست.

کد مطلب 4028106
هادی رضایی

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