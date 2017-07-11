به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به آزادسازی شهر موصل از لوث وجود گروه تروریستی داعش تاکید کرد: مردم منطقه در برابر هر گونه تجاوزگری مقابله نموده و دشمن را در هر اندازه‌ای که باشد سرکوب خواهند کرد.

وی افزود: اتفاقی که در بیرون راندن سربازان اجاره‌ای آمریکا و ارتجاع منطقه از عراق رخ داد، در سوریه و یمن و سایر کشورهای مورد هجوم نیز تکرار خواهد شد.

سردار جزایری در ادامه اظهار داشت: تروریسم خشن منطقه چیزی جدای از جنگ نیابتی آمریکا نیست و لذا شکست تروریست‌ها از بخش‌های عمده عراق و به خصوص موصل حاکی از شکست آمریکا در منطقه به حساب می‌آید و این یعنی پیروزی مقاومت.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در پایان با تبریک پیروزی ارتش و نیروهای مردمی عراق بر داعش و سایر گروه‌های تروریستی در موصل، این موفقیت را سرآغاز پیروزی‌های بزرگ‌تر و حرکت در جهت حفظ تمامیت این کشور بزرگ دانست.